Peña Nieto rügt den US-Präsidenten für sein Vorhaben. «Mexiko glaubt nicht an Mauern», moniert er.

Der mexikanische Präsident kritisiert Donald Trump für seinen Plan zu einem Mauerbau an der amerikanisch-mexikanischen Grenze.

Enrique Peña Nieto macht auch klar, das Mexiko niemals für die Errichtung des Grenzwalls bezahlen wolle.

Kommende Woche ist ein Treffen zwischen Trump und Peña Nieto geplant.

Der mexikanische Staatschef Enrique Peña Nieto hat die Anordnung zum Bau einer Grenzmauer von US-Präsident Donald Trump scharf kritisiert. «Mexiko glaubt nicht an Mauern», sagte er in einer Fernsehansprache am Mittwochabend (Ortszeit). Mit Blick auf eine mögliche Finanzierung des Bauvorhabens doppelte er nach: «Ich habe es eins ums andere Mal gesagt: Mexiko wird nicht für die Mauer bezahlen.»

Peña Nieto will sich in der kommenden Woche mit Trump treffen. Zunächst war am Mittwoch über eine Absage des Treffens spekuliert worden.

Einlösung eines zentralen Wahlkampfversprechens

Trump hatte zuvor per Dekret den Weg zum Bau einer Grenzmauer freigemacht. Die Mauer entlang der Grenze zwischen den USA und Mexiko soll illegale Einwanderung und Drogenschmuggel stoppen.

Zusatzinhalt überspringen Syrische Flüchtlinge In US-Medien kursierte zudem ein weiterer Entwurf zur Einwanderungspolitik. Dieser hätte einen Aufnahmestopp für syrische Flüchtlinge zur Folge. Dem Papier zufolge würden die USA erst dann wieder Menschen aus dem Bürgerkriegsland aufnehmen, wenn die Sicherheitsprüfungen verschärft worden sind.

Die Mauer an der Grenze zu Mexiko war das zentrale Wahlkampfversprechen Trumps. Dem Sender ABC sagte der neue US-Präsident, er wolle mit den Planungen sofort und mit dem Bau so schnell wie möglich beginnen, vermutlich innerhalb von Monaten. Mexiko werde für die Kosten zu einem späteren Zeitpunkt aufkommen müssen – und zwar «zu 100 Prozent».

Bau könnte bis zu 40 Milliarden Dollar kosten

Diese Kosten könnten laut Experten bis zu 40 Milliarden Dollar betragen. Trumps Sprecher Sean Spicer sagte, dass zunächst – bevor dann Mexiko bezahlt – bestehende Mittel des Ministeriums für innere Sicherheit genutzt werden sollen. Dann soll geprüft werden, inwieweit der Kongress in den Budgets für das laufende und das kommende Haushaltsjahr Gelder bereitstellen kann.

Die Grenze zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten ist rund 3200 Kilometer lang. Ein Teil davon ist bereits mit Grenzzäunen und Sperranlagen gesichert. Ziel ist es, den grenzüberschreitenden Handel mit illegalen Drogen sowie den Übertritt von Menschen ohne Aufenthaltsgenehmigung zu verhindern.