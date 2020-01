Die von US-Truppen genutzte Luftwaffenbasis Balad im Irak ist angegriffen worden.

Unterschiedliche Quellen sprechen von einem Raketen-Angriff oder einem Anschlag mit Mörsergranaten.

Dabei seien drei irakische Soldaten verletzt worden, teilte die Polizei in der Provinz mit.

Wer hinter dem Angriff steckt, ist vorerst unklar.

In den vergangenen Wochen waren im Irak mehrfach Raketen in der Nähe von Stützpunkten eingeschlagen, an denen US-Truppen stationiert sind. Davon war auch Balad betroffen. Der Verdacht richtet sich meistens gegen schiitische Milizen, die mit dem Nachbarland Iran verbündet sind. Sie wollen wie der Iran den Abzug der US-Truppen aus dem Land erreichen.

Auch im Stadtzentrum von Bagdad schlugen zuletzt mehrfach Raketen ein. Einige davon landeten in oder nahe dem Regierungsviertel, in dem unter anderem die US-Botschaft liegt. Berichte über Verletzte gab es dabei nicht.