18:38 Deutschland will vermitteln Deutschland stellt sich nach den US-Luftangriffen in Syrien als Vermittler für den

Friedensprozess bereit. Bundesaussenminister Heiko Maas sagte, die Bundesregierung werde sich gemeinsam mit Frankreich für die Schaffung eines internationalen Formates einflussreicher

Staaten einsetzen, welches den politischen Prozess mit neuer Schlagkraft füllen könne. In einem ersten Schritt solle ein landesweiter Waffenstillstand erreicht werden. Anschliessend

müsse eine dauerhafte Lösung ausgehandelt werden, welche die legitimen Interessen der Bevölkerung Syriens berücksichtige.

17:41 Sondersitzung des UNO-Sicherheitsrats Russlands Botschafter Wassili Nebensja bezeichnete bei der Sondersitzung des UNO-Sicherheitsrats die Luftschläge als «Akt der Aggression» gegen einen souveränen Staat. Unverhohlen sei internationales Recht ignoriert worden. Dies sei neokoloniales Auftreten und erinnere an das Verhalten von «Hooligans», sagte Nebensja. Laut der Botschafterin der USA bei der UNO, Nikki Haley, waren die Luftschläge legitim und angemessen. Zivile Opfer seien sorgfältig vermieden worden. «Dies war keine Rache oder Vergeltung und keine Demonstration der Stärke», sagte Haley. Die USA seien «gesichert und geladen» [Gewehr bei Fuss], um erneut zuzuschlagen, wenn Syriens Präsident al-Assads wieder chemische Waffen einsetzen sollte. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres rief die Mitglieder des Sicherheitsrats zu Zurückhaltung auf. Sie müssten eine Eskalation in Syrien vermeiden.

17:10 Unklarheit über getroffene Ziele Nach Angaben der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte haben nicht alle Marschflugkörper der USA ihre Ziele in Syrien getroffen. Zudem seien Raketen im Flug abgefangen worden. Am Morgen hat auch das russische Verteidigungsministerium gemeldet, dass die syrische Luftabwehr Geschosse bei Damaskus abgefangen habe. Insgesamt sollen 71 von 103 Marschflugkörpern abgeschossen worden sein. Das US-Verteidigungsministerium äusserte sich zuversichtlich, dass alle Flugkörper ihre Ziele getroffen hätten. Laut dem Leiter des Generalstabs, Kenneth F. McKenzie, waren drei Ziele angegriffen worden: eine Forschungseinrichtung in Barsah bei Damaskus und eine Lagerstätte sowie ein Depot bei Homs. Insgesamt seien 105 Geschosse abgefeuert worden. Die syrische Armee habe 40 Raketen zur Abwehr abgefeuert, sagte McKenzie. Ausserdem gebe es keine Hinweise darauf, dass das russische Luftabwehrsystem eingesetzt worden sei. Legende: Das syrische Forschungszentrum in Barsah bei Damaskus wurde bei den nächtlichen Angriffen vollständig zerstört. Keystone

16:47 UNO-Resolution: Russland fordert Verurteilung Für die anberaumte Sitzung des UNO-Sicherheitsrats um 17 Uhr hat Russland eine Resolution eingebracht. Darin soll «die Aggression gegen Syrien durch die USA und ihre Alliierten als Verletzung internationalen Rechts und der UNO-Charta» verurteilen werden. Aber es ist unwahrscheinlich, dass diese Resolution verabschiedet wird, weil die USA, Grossbritannien und Frankreich Vetomächte im Sicherheitsrat sind. Eine Resolution benötigt aber neun Stimmen und kein Veto von Russland, China, Frankreich, Grossbritannien oder den USA. Die Verabschiedung eines Beschlusses ist also höchst unwahrscheinlich.

16:15 «Syrien hat eine Nachricht bekommen» Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die Luftangriffe auf Syrien begrüsst: «Mit der Operation hat das syrische Regime die Nachricht erhalten, dass seine Massaker nicht unbeantwortet bleiben würden.» Das unschuldige syrische Volk hätte schon lange verteidigt werden müssen, sagte Erdogan bei einem Treffen mit Anhängern seiner Partei AKP in Istanbul.

15:53 Scharfe Kritik der syrischen Verbündeten Iran und Russland Irans Präsident Hassan Ruhani hat seinem syrischen Amtskollegen Assad versichert, dass Teheran weiterhin an Syriens Seite stehen werde. Assad bedankte sich für die Unterstützung, heisst es auf dem Webportal des iranischen Präsidialamts. Irans oberster Führer, Ajatollah Ali Chamenei, verurteilte die Angriffe der USA, Frankreichs und Grossbritanniens scharf: «Die Angriffe waren ein Verbrechen, und die drei an den Angriffen beteiligten Regierungschefs sind dementsprechend Verbrecher». Russland spricht von einer gefährlichen Entwicklung und fordert eine Sitzung des UNO-Sicherheitsrats. Die USA wollten die Lage im Nahen Osten destabilisieren. Das hat nichts zu tun mit einem Kampf gegen internationalen Terrorismus, sagte der Generaloberst der russischen Armee, Sergej Rudskoj. 1:25 Viele Syrer zeigen sich solidarisch mit ihrem Präsidenten Legende: Video Viele Syrer zeigen sich solidarisch mit ihrem Präsidenten abspielen. Laufzeit 1:25 Minuten. Aus Tagesschau am Mittag vom 14.04.2018.

15:38 «Kein weiteres Engagement der USA in Syrien» «Die USA hat noch rund 2000 Soldaten in Syrien stationiert. Donald Trump will diese Truppen aber abziehen und den Kampf gegen den IS beenden. Die Militärschläge gegen Syrien im Zusammenhang mit den Chemiewaffen sind für Trump nur eine isolierte Aktion», sagt Peter Düggeli. 0:27 «Kein weiteres Engagement der USA in Syrien» Legende: Video «Kein weiteres Engagement der USA in Syrien» abspielen. Laufzeit 0:27 Minuten. Aus Tagesschau am Mittag vom 14.04.2018.

15:25 «Das Risiko einer Eskalation soll so gering als möglich sein» «Man wollte ein Zeichen setzten und sehr fokussiert auf die chemischen Anlagen zielen und nicht auf militärische. Das Risiko einer Eskalation wollte man so gering als möglich halten», sagt der SRF-Korrespondent in Washington. 0:58 Peter Düggeli zum jüngsten Angriff der USA Legende: Video Peter Düggeli zum jüngsten Angriff der USA abspielen. Laufzeit 0:58 Minuten. Aus Tagesschau am Mittag vom 14.04.2018.

15:12 Stellungnahme der Alliierten gegen Syrien Grossbritannien hat von seiner Luftwaffen-Basis in Zypern aus Angriffe auf ein Chemiewaffen-Depot im Norden Syriens geflogen. Die ganze Militär-Aktion sei klar begrenzt gewesen, sagt die britische Premierministerin Theresa May. «Es geht um den Sturz des Regimes». Frankreich beteiligte sich mit Marschflugkörpern und Kampfflugzeugen am Militärschlag. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die Intervention befohlen, weil das syrische Regime mit dem Giftgas-Angriff eine rote Linie überschritten habe. 0:52 Stellungnahme der Alliierten gegen Syrien Legende: Video Stellungnahme der Alliierten gegen Syrien abspielen. Laufzeit 0:52 Minuten. Aus Tagesschau am Mittag vom 14.04.2018.

14:37 Trump: «Mission accomplished» Trump äussert sich auf Twitter zufrieden: «Es war ein perfekt ausgeführter Angriff». Er danke Frankreich und Grossbritannien für «ihre Weisheit und die Macht ihres edlen Militärs». Das Ergebnis hätte nicht besser sein können, fügte er hinzu. «Mission erfüllt!»

14:31 Die Schweiz fordert deeskalierende Massnahmen Die Schweiz hat die Raketenangriffe westlicher Staaten auf syrische Ziele weder verurteilt noch begrüsst. Stattdessen erklärte das Aussendepartement (EDA) deeskalierende Massnahmen zur «absoluten Priorität». Die Schweiz verfolge die militärische Eskalation im Syrienkonflikt mit Sorge, schreibt das EDA in einer Stellungnahme. Es fordert alle beteiligten Parteien zur Vernunft auf und appelliert an sie, Bedingungen zu schaffen für die humanitäre Hilfe der Kriegsopfer. Das EDA stehe in Kontakt mit den Schweizer Vertretungen in der Region, heisst es weiter. Die Krisendispositive würden überprüft, das Humanitäre Büro in Damaskus sei kontaktiert worden. Der Koordinator ist gemäss den Angaben von den Angriffen nicht betroffen worden.

14:04 Moderate Töne aus Russland Russland ist interessiert an einer Zusammenarbeit mit den USA. Vize-Aussenminister Sergej Rjabkow sagt, die Regierung in Moskau sei in Kontakt mit den USA und den anderen Staaten, welche sich an den Luftangriffen beteiligt hätten.

13:50 Paris warnt Nach den Luftschlägen hat Frankreich für den Fall eines neuen Einsatzes von Chemiewaffen eine weitere Intervention angedroht. «In der Chemiewaffen-Frage gibt es eine rote Linie, die man nicht überschreiten darf», sagte Aussenminister Jean-Yves Le Drian. Falls diese Linie erneut überschritten werde, «würde es eine weitere Intervention geben». Er fügte hinzu: «Aber ich denke, dass die Lektion verstanden wird.» 1:23 Raketenangriff auf Syrien Legende: Video Raketenangriff auf Syrien abspielen. Laufzeit 1:23 Minuten. Aus Tagesschau am Mittag vom 14.04.2018.

13:20 Das waren die Ziele des Angriffs Ein Militärflughafen, ein Forschungszentrum, ein Kampfstofflager: Lesen sie mehr zu den Zielen des Angriffs hier. Legende: SRF

13:14 Assad meldet sich zu Wort «Die Aggression wird Syrien und die Syrer noch entschlossener machen, weiterzukämpfen und den Terror in jedem Teil des Landes zu zerschlagen», liess Assad über die staatliche Nachrichtenagentur Sana berichten.

11:59 Forderungen nach Treffen auf beiden Seiten Zurück an den Verhandlungstisch: Die USA, Frankreich und Grossbritannien wollen nach den Angriffen in Syrien ihre Nato-Partner am Samstag in einer Sondersitzung informieren. Der Nordatlantikrat – das oberste Entscheidungsgremium der Nato – werde am Nachmittag zusammenkommen, verlautete aus Nato-Kreisen in Brüssel. Russland hingegen fordert eine Notfallsitzung des UNO-Sicherheitsrats, wie bereits bekannt wurde.

11:37 71 der 103 Marschflugkörper abgefangen? Bei dem Angriff auf Ziele in Syrien ist nach russischen Angaben ein Grossteil der Geschosse abgefangen worden. Die syrische Luftabwehr habe 71 der 103 Marschflugkörper abgeschossen, teilte Generaloberst Sergej Rudskoj vom russischen Verteidigungsministerium mit. Es habe keine Todesopfer gegeben, einige Menschen seien leicht verletzt worden. Aus Frankreich tönt es anders: Die Luftangriffe haben nach Angaben des französischen Aussenministers Jean-Yves Le Drian die gesetzten Ziele in Syrien erreicht.

11:04 «Es war richtig und legal, militärisch in Syrien einzugreifen» Die britische Premierministerin Theresa May verteidigt die Luftangriffe. Es gebe Anzeichen dafür, dass die syrische Regierung über Chemiewaffen verfüge und weiterhin derartige Waffen produziere. «Es war richtig und legal, militärisch in Syrien einzugreifen», sagt sie. Auf die Frage, ob sie weitere Angriffe befehlen könnte, sagte sie, die syrische Regierung dürfe nicht an ihrer, Mays, Entschlossenheit zweifeln. 1:48 «Nur das syrische Regime hätte den Chemiewaffenangriff durchführen können» Legende: Video «Nur das syrische Regime hätte den Chemiewaffenangriff durchführen können» abspielen. Laufzeit 1:48 Minuten. Vom 14.04.2018.