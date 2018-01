Angriff auf Kinderhilfswerk in Afghanistan

Am Mittwochmorgen haben Unbekannte im ostafghanischen Dschalalabad das Büro der Kinderhilfsorganisation Save the Children angegriffen. Dabei sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen.

Unter den getöteten befänden sich ein Zivilist und ein Mitglied der Sicherheitskräfte, sagte ein Regierungssprecher. Zudem seien zwei der Attentäter ums Leben gekommen.

Laut dem Regierungssprecher sprengte sich einer der Attentäter vor dem Tor des Gebäudes in die Luft, ein anderer sei später von Sicherheitskräften erschossen worden. Danach seien Bewaffnete in das Haus eingedrungen.

Beim Angriff seien auch mindestens 14 Mitarbeiter der Hilfsorganisation verletzt worden, wie ein Mitarbeiter des Gesundheitsministeriums sagte.

IS reklamiert Angriff für sich

Der Angriff hatte gegen 9 Uhr Ortszeit begonnen. Laut Augenzeugen habe man auch Stunden nach dem Beginn des Polizeieinsatzes noch Schüsse aus dem Gebäude gehört.

Ein Mitarbeiter von Save the Children sagte, dass bei Vollbesetzung rund 100 Leute in diesem Büro arbeiteten. Viele der Mitarbeiter hätten sich im sogenannten Safe Room in Sicherheit bringen können, einem Zimmer mit schusssicheren Türen.

Die Terroristen vom Islamischen Staat liessen über ihr Sprachrohr Amak ausrichten, dass sie hinter dem Anschlag steckten. Die radikalislamischen Taliban distanzierten sich davon.

Hilfsorganisation schliesst Büros

Die Organisation Save the Children meldete sich nach dem Anschlag auf Twitter: «Wir sind niedergeschmettert», hiess es da. Später verkündete sie, dass sie ihre Büros in Afghanistan wegen dem Anschlag vorübergehend schliesse und temporär alle Einsätze auf Eis lege.

Save the Children ist eine der grössten Hilfsorganisationen in Afghanistan. Die NGO hilft vor allem Kindern und Müttern in den Bereichen Gesundheit und Bildung.