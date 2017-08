EDA in Kontakt mit lokalen Behörden

Das Schweizer Konsulat in Barcelona steht in Kontakt mit den lokalen Behörden. Bislang kann das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) noch nichts zu möglichen Schweizer Opfern sagen, wie ein Sprecher auf Anfrage mitteilte. Die Reiseempfehlungen würden vorerst nicht verschärft. Es heisse in den Empfehlungen bereits, dass es in Spanien Anschläge geben könne.