Jacob Zuma bleibt Präsident von Südafrika. Er hat ein Misstrauensvotum des Parlaments überstanden.

198 Abgeordnete stimmten gegen den Antrag, 177 unterstützten ihn. Damit fehlten schliesslich 24 Stimmen, um die notwendigen 201 Stimmen, welche die Opposition für die Absetzung des Staatchefs gebraucht hätte, zu erreichen.

Dies obwohl offensichtlich auch Abgeordnete der Regierungspartei ANC gegen Zuma stimmten.

Der seit 2009 amtierende Präsident hat bereits mehrere Misstrauensvoten überstanden. Allerdings fanden diese nicht in geheimer Abstimmung statt.

Parlamentspräsidentin Baleka Mbete hatte die geheime Abstimmung am Montag zugelassen. Vorausgegangen waren wochenlange Demonstrationen im ganzen Land. Auch am Vorabend der Abstimmung waren am Montag mehrere tausend Menschen vor das Parlamentsgebäude gezogen und hatten eine Ablösung Zumas gefordert.

Auf Plakaten hiess es etwa «Schande über Dich, Zuma» («Shame on you, Zuma») oder «Zuma muss gehen» («Zuma must fall»). Unter den Teilnehmern waren auch Kirchenvertreter sowie Aktivisten von Menschenrechtsgruppen und Gewerkschaftsfunktionäre. Mehrere Redner sprachen von einem bedeutenden Augenblick in der Geschichte der Kap-Demokratie.