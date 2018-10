Der amerikanische Secret Service hat zwei verdächtige Pakete mit möglichen Sprengsätzen an den früheren US-Präsidenten Barack Obama und die ehemalige Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton abgefangen.

Beim CNN-Büro in New York ging nach Angaben des Senders ein anderes verdächtiges Paket ein. Das im Time-Warner-Gebäude gelegene Büro ist evakuiert worden.

Die Polizei bestätigte, dass sie wegen eines verdächtigen Pakets im Gebäude im Einsatz sei.

Die Pakete an Hillary Clinton und Barack Obama seien bei Routine-Checks als mögliche Sprengsätze aufgefallen und sofort als solche behandelt worden. Sie seien vor der Auslieferung erkannt worden. Die beiden hätten die Pakete nicht erhalten, sie seien nicht in Gefahr gewesen. Die Sendungen würden nun eingehend untersucht.

Das Weisse Haus verurteilte die «verabscheuenswerten» Taten gegen Obama und Clinton. Das Paket an Obama war laut Secret Service an dessen Washingtoner Haus adressiert, jenes an Clinton an deren Haus in Chappaqua, einem Vorort von New York.

Ähnlichkeiten zu Sprengsatz bei Milliardär Soros

Die «New York Times» berichtete unter Berufung auf die Polizei, das Paket an Clinton weise Ähnlichkeiten zu der Briefbombe auf, die am Montag am US-Wohnsitz des Milliardärs und Philantropen George Soros gefunden worden war.

Ein Angestellter hatte den Sprengsatz im Briefkasten von Soros' Anwesen in Bedford nördlich von New York entdeckt. Sprengstoffexperten hätten den Gegenstand dann explodieren lassen. In den USA hat Soros seit Jahren die Demokraten unterstützt.

Bürgermeister spricht von Terrorakt

Auch beim Nachrichten-Sender CNN in New York ging ein verdächtiges Paket ein. Das Bürogebäude wurde darauf evakuiert. Nach Polizeiangaben wurde das Paket sicher aus dem Gebäude entfernt und wird nun eingehend untersucht. Es scheine sich um Rohrbomben zu handeln, hiess es. Den Angaben nach wurde in dem Paket unter anderem auch ein Umschlag mit weissem Pulver gefunden.

Es sei eindeutig ein Terrorakt, der darauf abziele, die freie Presse und Politiker einzuschüchtern, sagte Bürgermeister Bill de Blasio auf einer Pressekonferenz in New York.

Ziel einer solchen Aktion sei, die Gesellschaft zu terrorisieren. Blasio sprach von einem «sehr beunruhigenden Vorfall». Die Situation sei aber unter Kontrolle, es sei zum jetzigen Zeitpunkt keine konkrete Gefahr für weitere Ziele in New York bekannt. Dennoch sei die Polizeipräsenz in der Stadt erhöht.