Schweizer Exil-Franzosen wählen fleissig

Der Wahltag lockt auch viele Franzosen in der Schweiz an die Urne. So hat sich beispielsweise in Dübendorf (ZH) zwischenzeitlich eine lange Schlange gebildet. Nirgends leben so viele Ausland-Franzosen wie in der Schweiz: Rund 200'000, die meisten in der Romandie. Wahlberechtigt sind dieses Jahr 134'000. Rund 100 Wahlbüros stehen ihnen zur Verfügung. In der ersten Runde entschieden sich 34,7 Prozent der Franzosen hierzulande für Macron (insgesamt 24 Prozent). Die zweitplatzierte Marine Le Pen erreichte in der Schweiz lediglich 8,1 Prozent.