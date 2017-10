Marseille: Zwei Menschen mit Messer getötet 0:34 min, aus Tagesschau vom 1.10.2017

Bei einer Messerattacke im südfranzösischen Marseille sind zwei junge Frauen getötet worden.

Laut Behörden wurde der Angriff am Bahnhof Saint-Charles ausgeführt-

Der Angreifer sei von Soldaten niedergeschossen worden.

Die Terrormiliz IS lässt durch ihr Propagandaorgan verbreiten, dass ein Extremist des IS für die Tat verantwortlich sei. Unabhängige Quellen dazu gibt es keine.

Nach Angaben aus Polizeikreisen gibt es Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund. In Marseilles Hauptbahnhof Saint-Charles habe der Angreifer «Allahu Akbar» (arab. «Gott ist gross») gerufen. Die getöteten Frauen seien 17 und 20 Jahre alt gewesen. Die eine sei an einem Stich in den Hals, die andere an einem Stich in den Bauch gestorben.

Soldaten der Anti-Terror-Operation Sentinelle, die unter anderem an wichtigen Bahnhöfen in Frankreich patrouillieren, eröffneten das Feuer auf den Angreifer. Er sei «neutralisiert» worden, hiess es aus Sicherheitskreisen. Der Angreifer wird von der Polizei auf ungefähr 30 Jahre geschätzt.

IS reklamiert die Verantwortung

Ein Extremist des sogenannten Islamischen Staats sei für die Messerattacke am Sonntag verantwortlich, meldete das IS-Propagandaorgan Amaq. Von unabhängiger Seite gibt es dazu noch keine Angaben.

In den vergangenen zwei Jahren haben von der Terrorgruppe IS inspirierte Attentäter insgesamt mehr als 230 Menschen in Frankreich getötet. Seither gilt im ganzen Land eine erhöhte Alarmbereitschaft mit verstärkten Sicherheitsvorkehrungen an öffentlichen Plätzen.