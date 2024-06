Israelische Sicherheitskräfte haben nach Armeeangaben am Samstag vier Geiseln im Gazastreifen gerettet.

Die aus Israel Entführten seien bei zwei Einsätzen im Flüchtlingsviertel Nuseirat befreit worden.

Es handelt sich den Angaben nach um eine 26 Jahre alte Frau und drei Männer im Alter von 21, 27 und 40 Jahren.

Sie seien in gutem Zustand und in ein Krankenhaus in Israel gebracht worden, heisst es weiter. Alle vier wurden demnach am 7. Oktober von Terroristen während des Nova-Musikfestivals entführt. Sie seien aus zwei verschiedenen Orten im Zentrum von Nuseirat befreit worden.

«Sie leben. Es geht ihnen gut», sagte Militärsprecher Daniel Hagari vor Journalisten.

Legende: Sicherheitsbeamte eskortieren eine der befreiten Geiseln in Ramat Gan in Israel (08.06.24) REUTERS/Marko Djurica

Die vier seien aus zwei verschiedenen Gebäuden in einer «komplexen, hochriskanten Mission» aus dem Gazastreifen gerettet worden, sagte Hagari weiter. Die Einsatzkräfte, die sich den Angaben nach wochenlang auf den Einsatz vorbereiteten, hätten dabei unter Beschuss gestanden.

Video von Entführung am Musikfestival ging um die Welt

Unter den Befreiten befindet sich auch Noa Argamani. Das Video ihrer Entführung vom Musikfestival war eines der ersten, das an die Öffentlichkeit gelangte. Bilder ihres entsetzten Gesichts wurden weithin geteilt. Auf dem Video war zu sehen, wie Argamani zwischen zwei Männern auf einem Motorrad festgehalten wird, einen Arm ausgestreckt und schreit: «Tötet mich nicht!»

Das Schicksal der befreiten Frau bewegte Israel. Ihre Mutter leidet an Krebs im Endstadium. Die Frau hatte immer wieder darum gebeten, ihre Tochter vor ihrem Tod noch einmal sehen zu dürfen. «Wir sind überglücklich, euch zu Hause zu haben», sagte Israels Verteidigungsminister Joav Galant nach Angaben seines Büros. Er sprach von einer «heldenhaften Operation».

Noch 120 Geiseln in Gefangenschaft

Bei der Attacke am 7. Oktober hatten Terroristen der Hamas und anderer extremistischer Gruppen mehr als 250 als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt.

Zwei Männer wurden im Februar gerettet, als Truppen eine schwer bewachte Wohnung im Gazastreifen stürmten, und eine Frau wurde nach dem Angriff im Oktober gerettet. Nach Angaben der Regierung haben israelische Truppen bisher mindestens 16 Geiseln tot aus dem Gazastreifen geborgen.

Legende: Das Schicksal von Noa Argamani war lange ungewiss. Nun gehört sie zu den vom israelischen Militär befreiten Geiseln. (Bild: 10.05.24) AP Photo/Maya Alleruzzo

Militärsprecher Hagari zufolge befinden sich noch 120 Geiseln im Gazastreifen. «Wir werden alles tun, um unsere Geiseln wieder nach Hause zu bringen.» Allerdings wird befürchtet, dass ein Grossteil der Gefangenen nicht mehr am Leben ist.