Nach Angaben des überparteilichen US-Komitees für einen verantwortungsvollen Bundeshaushalt (Committee for a Responsible Federal Budget) hat der US-Kongress seit dem Einmarsch Russlands vor fast drei Jahren 175 Milliarden US-Dollar an Unterstützung für die Ukraine genehmigt. Im Dezember, kurz vor seinem Ausscheiden aus dem Amt, hatte US-Präsident Joe Biden zusätzliche 5.9 Milliarden Dollar an Sicherheits- und Haushaltshilfe angekündigt. Die US-Hilfe für die Ukraine umfasst etwa Militärhilfe und Budgethilfe, die grösstenteils über einen Treuhandfonds der Weltbank abgewickelt wird.