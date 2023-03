Worum geht es? Der israelische Premier Benjamin Netanjahu hat am späten Sonntagabend seinen Parteikollegen, Verteidigungsminister Joav Galant, entlassen. Dieser hatte einen Stopp der umstrittenen Justizreform gefordert. Darauf gingen Zehntausende auf die Strassen. Auch in der Regierung schwindet der Rückhalt Netanjahus.

Will Netanjahu die Reform stoppen? Box aufklappen Box zuklappen Medienberichten zufolge will sich Netanjahu noch am Morgen zu der umstrittenen Reform äussern. Die genaue Uhrzeit war zunächst unklar. Es wird erwartet, dass Netanjahu einen Stopp der umstrittenen Pläne seiner rechts-religiösen Regierung ankündigen könnte. Das Büro des Regierungschefs wollte dies zunächst nicht bestätigen. Der israelische Präsident Isaak Herzog hatte die Regierung zuvor aufgefordert, die umstrittene Reform einzustellen. Sollte Netanjahu ein Einfrieren der Pläne bekannt geben, könnte dies den Fortbestand seiner rechts-religiösen Koalition gefährden.

Was war Netanjahus Begründung für diesen Schritt? Er habe kein Vertrauen mehr in seinen Verteidigungsminister, weil dieser hinter seinem Rücken agiert habe. Seit Tagen war bekannt, dass der Verteidigungsminister Netanjahu öffentlich auffordern wollte, die umstrittene Justizreform nicht voranzutreiben, sondern eine Pause einzulegen. Am Samstag machte der Verteidigungsminister seine Kritik öffentlich – während der Premier in London war.

Generalstreik angekündigt Box aufklappen Box zuklappen Der Dachverband der Gewerkschaften in Israel hat vor dem Hintergrund der massiven Proteste gegen die umstrittene Justizreform zu einem Generalstreik aufgerufen. Betroffen ist auch der internationale Flughafen Ben-Gurion bei Tel Aviv. «Ich habe den sofortigen Startstopp am Flughafen angeordnet», sagte der Leiter der Arbeitergewerkschaft am Flughafen Ben Gurion, Pinchas Idan. Es wird erwartet, dass Zehntausende von den Flugänderungen betroffen sein werden. Der Dachverband namens Histadrut rief zu dem «historischen» Arbeitsstreik auf, um «den Wahnsinn» der umstrittenen Justizreform der Regierung zu stoppen. Der Streik werde beginnen, sollte Netanjahu keinen Stopp der Reformpläne ankündigen.

Galant gehört wie Netanjahu der Likud-Partei an. Wie kommt es zu dieser offenen Kritik aus den eigenen Reihen? Galant macht sich Sorgen, weil die Proteste gegen Netanjahus Justizreform immer mehr auch die Armee erreicht haben: Hunderte von Reservisten erscheinen nicht zum Dienst oder drohen mit Dienstverweigerung. Darunter sind auch Kampfpiloten. In Israel gilt Dienstpflicht, das heisst: Wenn die Bevölkerung gespalten ist, dann spürt das auch die Armee. Der nun entlassene Verteidigungsminister vertrat die Meinung, dass Streit innerhalb von Truppeneinheiten ihr Funktionieren beeinträchtigt, und das habe wiederum negative Auswirkungen auf die Sicherheit Israels.

Legende: In der Nacht auf Montag ist es zu gewalttätigen Ausschreitungen gekommen, wie hier in Jerusalem. REUTERS/Ronen Zvulun

Wie berechtigt ist Galants Kritik? Sie ist sehr berechtigt: Eine Spaltung der Bevölkerung, wie sie Israel seit Wochen erlebt, ist für das Land gefährlich, gerade weil diese Spaltung auch mitten durch die Milizarmee geht. Die Justizreform, welche Netanjahus Regierung um jeden Preis so schnell wie möglich durchs Parlament bringen will, basiert nicht auf einem nationalen Konsens. Eine Mehrheit von rechten, extrem rechten und religiösen Parteien will die Machtverhältnisse zu ihren Gunsten verändern – auf Kosten von allen anderen und vor allem auf Kosten von Minderheiten.

Das will die Justizreform Box aufklappen Box zuklappen Eine einfache Mehrheit im Parlament soll genügen, um Gesetze in Zukunft beliebig zu ändern. Und schon heute wollte das Parlament die Kommission neu besetzen, welche Richterinnen und Richter ans Höchste Gericht wählt. Ein grosser Teil der israelischen Bevölkerung befürchtet, Netanjahu wolle damit die Demokratie aushebeln und eine Diktatur der Mehrheit errichten. Es kommt immer wieder zu Gewalt an diesen Massenprotesten, die Sicherheitskräfte und die Armee sind auf allen Fronten gefordert.

Wie fallen in Israel die Reaktionen aus auf diese Entlassung? Kurz nach dem Bekanntwerden der Entlassung Galants gingen am Sonntagabend Tausende Israelis auf die Strassen und demonstrierten, unter anderem auch vor der Knesset, dem israelischen Parlament. In der Nacht sagten dann auch andere Minister und Parteikollegen Netanjahus, die Justizreform sei keinen Bürgerkrieg wert. Wenn das Haus brenne, müsse man es löschen, und das Feuer nicht noch weiter anfachen. In der Likud-Partei fordern einzelne den Rücktritt von Netanjahus Justizminister Yariv Levin, weil dieser Israel mit seinem Festhalten an der Justizreform an den Rand eines Bürgerkrieges gebracht habe. Tatsächlich hat der Justizminister mit Rücktritt gedroht, sollte Netanjahu nicht mehr an der Justizreform festhalten wollen.

Und Netanjahus Zukunft? Box aufklappen Box zuklappen Auf die Frage, ob Netanjahu ein Scheitern oder schon nur eine Abschwächung der Reform überhaupt noch politisch überleben kann, sagt SRF-Redaktorin Susanne Brunner: «Ich denke, Netanjahu wird politisch nicht mehr lange überleben. Das hat diese Nacht gezeigt. Mit der Entlassung seines Verteidigungsministers hat er den Bogen überspannt: Als einer seiner rechtsextremen Minister zur ‹Auslöschung› eines palästinensischen Städtchens aufrief und damit die Sicherheit in Israel und den Palästinensergebieten aufs Spiel setzte, entliess Netanjahu ihn nicht. Als sein Verteidigungsminister aber Kritik an der Justizreform wagte, musste dieser gehen. Es ist offensichtlich, dass Netanjahu vor lauter Justizreform sein Land nicht mehr sieht. Israel braucht durchaus eine Justizreform – aber in dieser radikalen Form ist sie in einer Demokratie nicht durchzusetzen. Und wenn Netanjahu sie trotz Protesten durchsetzt, wird es zu einem Kampf zwischen der Politik und dem Höchsten Gericht kommen. Dann wird es erst recht gefährlich: Ein Teil der Bevölkerung und auch der Armee würde dem Höchsten Gericht folgen, ein anderer der Regierung.»

Droht mit dieser Entlassung der Bruch von Israels Regierungskoalition? SRF-Redaktorin Susanne Brunner geht davon aus: «Denn nun ist Netanjahu in der Zwickmühle. Drosselt er bei der Justizreform das Tempo oder schwächt sie ab, läuft er Gefahr, dass er einige seiner radikalsten Verbündeten verliert und damit seine Mehrheit.»