Nach einem starken Erdbeben im Norden Zentraljapans haben die Behörden die zuvor ausgerufene Tsunami-Warnung aufgehoben.

Der Regierung zufolge sind mehr als 97'000 Menschen in neun Präfekturen von den Aufforderungen zur Evakuierung betroffen.

Mindestens sechs Personen sind wegen des Erdbebens ums Leben gekommen.

Noch rund 32'000 Haushalte sind laut einem Energieversorger ohne Strom.

Erdbeben in Japan

1 / 8 Legende: Nach den massiven Erschütterungen in der Präfektur Ishikawa ist in der Stadt Wajima der Betonboden aufgerissen. Keystone / AP KYODO NEWS 2 / 8 Legende: Nach der Tsunami-Warnung laufen Menschen zu einem höher gelegenen Ort, um Schutz zu suchen. Keystone / AP Kyodo News 3 / 8 Legende: Ein stark beschädigtes Haus in der Präfektur Ishikawa,. Noch ist unklar, welches Ausmass die Schäden haben. Keystone / AP Kyodo News 4 / 8 Legende: Während des Erdbebens fallen Waren aus den Regalen eines Geschäfts. Reuters / Social-Media-Video 5 / 8 Legende: Das Erdbeben hat die Menschen in Japan überrascht. Kundinnen und Kunden ducken sich in einem Supermarkt. Keystone/Kyodo News via AP 6 / 8 Legende: In der Präfektur Ishikawa ist ein sogenanntes Torii-Tor vor einem Schrein eingestürzt. Torii bestehen aus zwei Pfosten und einem doppeltem Querbalken. Keystone / AP Kyodo News 7 / 8 Legende: In der Stadt Wajima, Präfektur Ishikawa, ist ein Feuer ausgebrochen. imago images/kyodo news 8 / 8 Legende: Die Behörden haben am Montagabend Schweizer Zeit die Tsunamiwarnung abgeschwächt. You Hyung-jae/Yonhap via AP

Am Dienstagmorgen haben die japanischen Behörden die Tsunami-Warnung aufgehoben. Bereits zuvor wurde die Warnung abgeschwächt.

Ministerpräsident Fumio Kishida zufolge sind die am schwersten betroffenen Gebiete für die Rettungskräfte nur schwer zugänglich. Er verweist auf zerstörte Strassen. In den kommenden Stunden werde ein Krisenstab zusammentreten.

Eine Sprecherin des japanischen Fernsehsenders NHK hatte am Morgen Schweizer Zeit die Bewohnerinnen und Bewohner der Präfekturen Ishikawa, Niigata und Toyoma mit eindringlicher Stimme aufgefordert, sich auf Anhöhen in Sicherheit zu bringen. In der Region Noto wurden bis zu fünf Meter hohe Wellen befürchtet.

Die Behörden warnten vor weiteren Erdstössen, Bränden und Erdrutschen in den vom Beben heimgesuchten Gebieten. Über einen Meter hohe Wellen wurden an der Küste der Präfektur Ishikawa gemessen.

«Rennen Sie!» – Ton im TV deutlich verschärft Box aufklappen Box zuklappen Das Japanische Meteorologische Institut (JMA) veröffentlichte am Montagnachmittag zunächst eine sogenannte grosse Tsunamiwarnung für Ishikawa, die erste seit dem verheerenden Erdbeben und Tsunami 2011. Später wurde diese Warnung herabgestuft. Auf den Fernsehschirmen betroffener Regionen erschien in leuchtendem Gelb die Aufforderung «Rennen Sie!», um die Menschen angesichts drohender Flutwellen zur Evakuierung zu bewegen. Laut SRF-Korrespondent Thomas Stalder hat sich damit der Ton im Unterschied zur Katastrophe vom 11. März 2011 deutlich verschärft. «Vor knapp 13 Jahren war es eine sachte Anweisung. Diesmal war es im Befehlston.»

Vormittags Schweizer Zeit wurden nach dem Beben erste Schäden bekannt. So stürzten mehrere Häuser in den betroffenen Regionen ein. Nach Angaben des früheren Aussenministers Yoshimasa Hayashi, der jetzt das Kabinetssekretariat leitet, wisse man bislang von sechs Menschen, die verschüttet worden seien.

00:45 Video Thomas Stalder: «Im Unterschied zum Erdbeben von Fukushima wurde deutlich stärker vor dem Tsunami gewarnt» Aus Tagesschau vom 01.01.2024. abspielen. Laufzeit 45 Sekunden.

Einzelne Strassen und Parkplätze wurden aufgerissen, in einer Fabrik brach ein Feuer aus, Wasserleitungen platzten hier und da. Der Stromversorger Hokuriku Electric Power teilte am späten Abend mit, dass noch rund 32'000 Haushalte ohne Strom seien. Zuvor waren es 36'000 Haushalten. Japans Atomaufsicht erklärte, es gebe keine Unregelmässigkeiten bei den Kernkraftwerken in der Region.

Auch Süd- und Nordkorea und Russland warnen Box aufklappen Box zuklappen Auch Südkorea hat Küstenbewohner vor möglichen Tsunamis gewarnt. In der Provinz Gangwon sind bislang 67 Zentimeter hohe Wellen registriert worden, und die Wogen könnten höher werden und bis zu 24 Stunden anhalten. Nordkorea hat nach dem Beben vor bis zu 2.08 Meter hohen Wellen an seiner Ostküste gewarnt. Das berichtete die südkoranische Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf den staatlichen Rundfunk Nordkoreas. Russische Behörden schätzten derweil eine erwartete Tsunamiwelle an südöstlichen Küsten des Landes nach Angaben der staatlichen Agentur Tass nicht für lebensbedrohlich ein. Schiffe, die in der Region unterwegs seien, sollten allerdings «dringend ans Ufer zurückkehren», erklärten Behörden der Hafenstadt Wladiwostok Medienberichten zufolge.

In Teilen der vom Beben getroffenen Gebiete sind nach Angaben der Netzbetreiber die Telefon- und Internetverbindungen ausgefallen. Die japanische Fluglinie ANA leitete vier Flüge nach Toyama und Ishikawa um, der Konkurrent Japan Airlines strich die meisten Flüge nach Niigata und Ishikawa für den Rest des Tages. Auch die Hoch­geschwindigkeits­zugverbindung nach Ishikawa fiel aus.

Die Erschütterung ereignete sich am Montag um 16 Uhr Ortszeit (8 Uhr Schweizer Zeit). Vorläufige Messungen gaben eine Stärke zwischen 7.4 und 7.6 an. Gemäss dem US-Erdbebendienst lag das Epizentrum 42 Kilometer nördlich der Stadt Anamizu auf der Noto-Halbinsel in der Präfektur Ishikawa.

Auch im Raum der Millionen-Hauptstadt Tokio gerieten Gebäude ins Schwanken. Kurz vor und nach dem Hauptbeben wurde Zentraljapan von rund 20 weiteren Beben erschüttert. Auch am Dienstagmorgen (Ortszeit) kam es zu zahlreichen weiteren Erdbeben. Im Verlauf der Woche werden weitere starke Erschütterungen erwartet.