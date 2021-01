Der Ticker startet um 6:48 Uhr

4:04 Präsidentenpaar zeigt sich auf dem Balkon des Weissen Hauses Präsident Joe Biden und First Lady Jill Biden haben sich zum Ende der Show «Celebrating America» auf dem Balkon des Blauen Raumes im Weissen Haus gezeigt, während Katy Perry ihren Song «firework» performte und über der amerikanischen Hauptstadt ein riesiges Feuerwerk niederging. Damit ist der Tag der Amtseinsetzung des 46. US-Präsidenten zu Ende gegangen. Legende: Reuters

3:39 Glückwünsche von Verbündeten, aber auch von unerwarteter Seite Japan, wichtiger Verbündeter der USA in der Asien-Pazifik-Region, hofft auf eine weitere Stärkung der Sicherheitsallianz unter dem neuen US-Präsidenten Joe Biden. Regierungschef Yoshihide Suga gratulierte Biden und seiner Vize-Präsidentin Kamala Harris und schrieb auf Twitter, dass er sich darauf, «mit Ihnen und Ihrem Team zusammenzuarbeiten, um unsere Allianz zu stärken und einen freien und offenen Indopazifik zu verwirklichen». Trotz seiner Allianz mit Donald Trump hat auch der brasilianische Staatschef Jair Bolsonaro Biden unmittelbar nach dessen Amtsübernahme gratuliert. «Die Beziehung zwischen Brasilien und den USA ist lang, solide und basiert auf hohen Werten wie der Verteidigung der Demokratie und der individuellen Freiheitsrechte», schrieb Bolsonaro auf Twitter. Im Wahlkampf hatte Bolsonaro den damaligen US-Präsidenten Trump als seinen Verbündeten offen unterstützt. Biden gratulierte er erst knapp sechs Wochen nach der Präsidentschaftswahl. Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro hofft auf eine Verbesserung der bilateralen Beziehungen zwischen den beiden Staaten: «Wir wollen unser Verhältnis mit gegenseitigem Respekt verbessern und Beziehungen für die Zukunft aufbauen», sagte Maduro bei einem Auftritt. Die USA stehen der autoritären Regierung in Caracas schon seit längerem kritisch gegenüber, in den vergangenen vier Jahren unter Präsident Trump hatte sich der Druck allerdings erheblich erhöht.

2:37 Stars feiern den neuen Präsidenten «Celebrating America», die Show zur Amtseinführung hat begonnen. In Zeiten von Corona hat man sich für eine TV-Übertragung live vom Lincoln Memorial auf verschiedenen Sendern entschieden. Den Anfang der 90-minütigen Show macht «The Boss» Bruce Springsteen mit dem Lied «Land of Hope and Dreams». Später werden unter anderem John Legend, die Foo Fighters, Jon Bon Jovi, Justin Timberlake, Demi Lovato und Ant Clemons auftreten. Durch die Show führt Hollywood-Schauspieler und Oscar-Preisträger Tom Hanks.

2:20 Avril Haines: Senat bestätigt erstmals Nomination durch Biden Der US-Senat hat erstmals eine Kandidatin des neuen US-Präsidenten Joe Biden für ein Regierungsamt bestätigt. Die Parlamentskammer gab am Mittwoch grünes Licht für Avril Haines als Direktorin der Nachrichtendienste (DNI). Haines wird in dem Amt als erste Frau die verschiedenen US-Geheimdienste koordinieren. Der Senat muss die Kandidaten des Präsidenten für wichtige Regierungsposten bestätigen. Bidens Demokraten haben seit Mittwoch die Kontrolle über die Parlamentskammer. Legende: Avril Haines hat zuvor in verschiedenen Positionen mit Biden zusammengearbeitet. Während der Amtszeit von Ex-Präsident Barack Obama, dessen Vize Biden war, war Haines von 2013 bis 2015 stellvertretende Direktorin des Auslandsgeheimdienstes CIA. Reuters

1:57 Wichtiges Thema für Biden: Atomdeal Iran Der Atomstreit mit dem Iran wird Bidens Sprecherin zufolge ein Thema bei den ersten Gesprächen des Präsidenten mit den amerikanischen Verbündeten sein. Joe Biden gehe davon aus, dass Diplomatie zu Einschränkungen des iranischen Atomprogramms führen werde, sagte Jen Psaki an ihrer ersten Pressekonferenz. Unter Donald Trump haben sich die Beziehungen zwischen den USA und dem Iran stark verschlechtert. 2018 kündigten die USA einseitig das internationale Atomabkommen auf und verhängten harte Wirtschaftssanktionen gegen den Iran. Dieser reagierte 2019 mit Verstössen gegen die Auflagen des Abkommens und trieb seine Uran-Anreicherung voran. Biden hatte in der Vergangenheit seine Absicht erklärt, die USA zum Atomdeal von 2015 zurückzuführen, wenn Teheran sich bereits erklären würde, sich wieder strikt an die Abmachungen des Abkommens zu halten. Psaki liess allerdings offen, ob und unter welchen Umständen die USA dem Vertrag nach ihrem Ausstieg 2018 wieder beitreten könnten.

1:42 Erstes Telefonat mit ausländischem Amtskollegen wird mit Trudeau sein Die ersten Gespräche mit ausländischen Staats- und Regierungschefs als US-Präsident will Joe Biden mit engen Verbündeten führen. Bidens erster Gesprächspartner werde am Freitag der kanadische Premierminister Justin Trudeau sein, sagte Sprecherin Jen Psaki am Mittwoch in Washington. «Seine ersten Anrufe werden mit Partnern und Verbündeten sein. Er hält es für wichtig, diese Beziehungen wieder aufzubauen und die Herausforderungen und Bedrohungen anzugehen, denen wir in der Welt gegenüberstehen.» Ein Telefonat mit Russlands Präsident Wladimir Putin sei bislang nicht geplant. Mit Trudeau wird Biden bereits erste Wogen glätten müssen, denn der kanadische Premier hat mit Enttäuschung auf die Rücknahme einer Erlaubnis zum Bau der Pipeline Keystone XL nach Kanada reagiert.

1:32 Neue Pressesprecherin des Weissen Hauses: «Wahrheit und Transparenz müssen zurückkehren» Die Pressesprecherin des Weissen Hauses hält ihre erste Pressekonferenz für die Biden-Administation und angekündigt, dass sie vorhabe nun wieder täglich Briefings mit Medienvertretern zu halten – eine Tradition, die während der Trump-Administration suspendiert worden war. Samstags und sonntags werde sie aber pausieren: «Ich bin kein Monster», scherzte die neue Pressesprecherin des Weissen Hauses. Psaki betonte auch, dass ein wichtiger Punkt ihrer Arbeit sei, das Vertrauen der Bevölkerung zurückzugewinnen und Wahrheit und Transparenz in den Presseraum des Weissen Hauses zurückzubringen. Psaki betonte auch ihren tiefen Respekt vor einer freien und unabhängigen Presse. Die US-Regierung wird wieder regelmässige öffentliche Pressekonferenzen mit Experten zur

Coronavirus-Pandemie abhalten. Dies sei das Thema, das Biden als Erstes nach dem Aufstehen und als Letztes vor dem Einschlafen beschäftige, sagte Psaki. Legende: Die ehemalige CNN-Journalistin Jen Psaki arbeitete in den Wahlkampfkampagnen verschiedener demokratischer Präsidentschaftskandidaten mit und war im Pressestab von Präsident Obama. Keystone

0:58 Schon wird Widerstand gegen Pariser Abkommen laut Im Senat hat sich bereits Widerstand gegen eine Rückkehr der USA in das Pariser Klima-Abkommen geregt. Eine Gruppe von republikanischen Senatoren reicht eine Resolution ein, die

verlangt, dass Biden sich wie bei allen internationalen Verträgen die Zustimmung von zwei Dritteln der Kongresskammer einholt. Dort halten Bidens Demokraten die Hälfte der Sitze. Präsident Barack Obama hatte das Pariser Abkommen nicht dem Senat vorgelegt. Er argumentierte, es gehöre zu einem bereits ratifizierten UN-Abkommen von 1992.

0:03 Freude herrscht darüber, dass USA zum Pariser Klimaabkommen zurückkehren wollen UN-Generalsekretär António Guterres zeigte sich hocherfreut: «Ich begrüsse die Schritte von Präsident Biden, wieder in das Pariser Abkommen über den Klimawandel einzutreten», liess er mitteilen. Auch die Europäische Union begrüsst Bidens Entscheidung. «Die Klimakrise ist die bestimmende Herausforderung unserer Zeit», schreibt der Vizepräsident der EU-Kommission, Frans Timmermans, auf Twitter. Sie könne nur gemeinsam angegangen werden. Die Vorsitzende von Greenpeace International, Jennifer Morgan, erklärt, der Wiedereintritt in das Abkommen sei nur ein Anfang.

23:44 Ein Brief von Trump – für Biden Donald Trump hat vor seinem Auszug aus dem Weissen Haus eine Notiz für seinen Amtsnachfolger Joe Biden im Oval Office hinterlassen. «Der Präsident hat einen sehr wohlwollenden Brief geschrieben», sagte Biden kurz nach seiner Ankunft in der Regierungszentrale. Weil es sich bei dem Brief um eine persönliche Angelegenheit handele, wolle er nicht darüber sprechen, solange er nicht mit Trump geredet habe. US-Präsident Ronald Reagan hatte 1989 die Tradition begründet, dem Amtsnachfolger ein Schreiben im Oval Office zu hinterlassen. Unklar war in den vergangenen Tagen, ob Trump auch mit dieser Tradition brechen würde. An Bidens Vereidigung am Mittag vor dem Kapitol nahm er nicht teil. Er ist der erste Präsident seit Andrew Johnson im Jahr 1869, der der Zeremonie zur Amtseinführung seines Nachfolgers fernblieb. Trump hatte Washington am Mittwochmorgen in Richtung Florida verlassen.

23:24 Biden leitet Rückkehr zum Klimaabkommen von Paris ein Am ersten Tag als neuer US-Präsident hat Joe Biden die Rückkehr der Vereinigten Staaten zum Klimaabkommen von Paris eingeleitet. Damit machte der 78-Jährige in den ersten Stunden seiner Amtszeit wie angekündigt eine der umstrittensten Entscheidungen seines Vorgängers Donald Trump rückgängig. Biden unterschrieb ein entsprechendes Schriftstück an die Vereinten Nationen. Dieses sollte noch am selben Tag bei der Welt-Organisation hinterlegt werden. Damit wären die USA 30 Tage später wieder offizieller Teil des Vertrages. Die USA waren Anfang November offiziell aus dem historischen Abkommen der Vereinten Nationen zur Begrenzung des Klimawandels ausgeschieden – ein Jahr nach der formellen Austrittserklärung der US-Regierung. Zu den weiteren Erlassen, die Biden als eine seiner ersten Amtshandlungen unterschrieb, gehören ein Ende des Einreiseverbotes aus gewissen islamischen Staaten und eine Aufhebung der Baugenehmigung für die Keystone-XL-Pipeline aus Kanada. Zudem wird dem Bau der Mauer zu Mexiko die juristische Grundlage entzogen und eine Maskenpflicht in Bundesgebäuden eingeführt. Insgesamt sind es 15 Erlasse. Sie benötigen nicht die Zustimmung des Kongresses.

23:01 Demokraten haben jetzt offiziell die Mehrheit im Senat Vizepräsidentin Kamala Harris hat als eine ihrer ersten Amtshandlungen drei neue Mitglieder des US-Senats vereidigt. Damit haben die Demokraten auch im Senat die Kontrolle übernommen und kontrollieren jetzt zum ersten Mal seit zehn Jahren das Weisse Haus, das Repräsentantehaus und den Senat gleichzeitig. Die Demokraten Raphael Warnock und Jon Ossoff aus Georgia und Alex Padilla aus Kalifornien legten den Amtseid nur Stunden nach der Vereidigung von Präsident Joe Biden ab. Warnock und Ossoff gewannen überraschend in der Stichwahl vom 5. Januar in Georgia. Im Senat ist das Stimmenverhältnis zwischen Republikanern und Demokraten jetzt 50 zu 50, wobei Harris als Vizepräsidentin bei Gleichstand den Stichentscheid hat.

22:42 Das erwarten Deutschland, Grossbritannien und China von Biden Wie werden sich die Beziehungen von Deutschland, Grossbritannien und China zu den USA unter dem neuen US-Präsidenten Joe Biden entwickeln? Sehen Sie die Einschätzungen der SRF-Korrespondentinnen im Beitrag aus der Sendung 10 vor 10. 01:30 Video Wie werden sich die Beziehungen der USA zu anderen Staaten unter Biden verändern? Aus 10 vor 10 vom 20.01.2021. abspielen

22:19 Biden startet Einwanderungsreform Als eine seiner ersten Amtshandlungen stösst der neue US-Präsident Joe Biden eine Einwanderungsreform an. Bereits wenige Stunden nach seiner Vereidigung lässt er einen Gesetzentwurf an die Abgeordneten im Kongress weiterleiten. Bei grünem Licht könnte die Reform Millionen Migranten, die derzeit ohne Aufenthaltsgenehmigung in den USA leben, den Weg zur Staatsbürgerschaft ebnen. Noch im Laufe des Tages will Biden zudem mit einer Reihe von Erlassen eine klare Kehrtwende nach der strikten Einwanderungspolitik seines Vorgängers Donald Trump einleiten. So soll unter anderem der Mauerbau an der Grenze zu Mexiko gestoppt werden. Auch die von Trump verhängten Verbote, welche die Einreise in die USA aus mehreren Ländern mit überwiegend muslimischer Bevölkerung weitgehend untersagen, will Biden kippen.

21:56 Biden kommt im Weissen Haus an Der neue US-Präsident Joe Biden ist im Weissen Haus eingetroffen. Gemeinsam mit der neuen First Lady Jill Biden wurde er mit einer Präsidenten-Eskorte zu seinem Wohn- und Amtssitz im Zentrum der Hauptstadt Washington gebracht. Die letzten Meter legten Joe und Jill Biden zu Fuss zurück. Wenig später trifft auch Vizepräsidentin Kamala Harris und ihre Familie im Weissen Haus ein. 00:25 Video Joe und Jill Biden treffen im Weissen Haus ein Aus News-Clip vom 20.01.2021. abspielen

21:53 Diese Worte prägten die Rede von Joe Biden Bidens Rede bei der Amtseinführung war geprägt von Worten, die Zusammengehörigkeit ausdrücken sollten: «Einigkeit», «Nation», «zusammen» oder «vereint». Es war eine Rede, gemünzt auf die gewaltigen Krisen, mit denen sich der neue Präsident konfrontiert sieht: Er sprach davon, wie die US-Demokratie vor zwei Wochen angegriffen wurde, davon, wie es nun gelte, die Pandemie in den Griff zu kriegen, Rassismus zu bekämpfen, den Klimawandel zu stoppen. Lesen Sie hier, welche Worte Bidens Rede noch geprägt haben – und was dahinter steckt. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: America, Nation, Unity Welche Worte Bidens Rede prägten – und was dahintersteckt 20.01.2021 Mit Video

21:38 Poetin Amanda Gorman überzeugte Die 22 Jahre alte US-Poetin Amanda Gorman hat bei der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Joe Biden eines ihrer Gedichte vorgetragen – und überzeugte. In auffälligem roten Hut und gelbem langen Mantel las Gorman vor dem Kapitol in Washington ihr Werk «The Hill We Climb» vor (etwa: Der Hügel, den wir erklimmen). Es handelt von den schweren Zeiten, welche die USA durchgestanden haben und noch durchstehen müssen, vom Sturm von Anhängern des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump auf das Kapitol vor zwei Wochen – aber auch von Hoffnung für die Zukunft. Ihre Worte überzeugten nicht nur die Anwesenden: Sie gewann auf Twitter , Link öffnet in einem neuen Fensterheute mehrere Hunderttausend Follower. 00:18 Video Junge Poetin Amanda Gorman liest ihr Gedicht Aus News-Clip vom 20.01.2021. abspielen

21:26 Der neue Präsident unterschreibt erste Dokumente Der neue US-Präsident Joe Biden unterzeichnete unter den Augen von Vizepräsidentin Kamala Harris im Präsidentenzimmer des US-Kapitols bereits erste Dokumente, darunter eine Inaugurationserklärung und Kabinettsnominierungen. Legende: Reuters

21:19 Das ist Joe Bidens Agenda Joe Biden steht vor einer wahren Herkulesaufgabe: Zuerst muss Biden sich mit der Bekämpfung der Pandemie und der Organisation der Impfkampagne auseinandersetzen. Und auch die Wirtschaft geriet wegen der Pandemie ins Stottern – hier will Biden ein Stimulusprogramm starten. Aussenpoltisch will er mit China vorerst hart bleiben und die von Trump aufgebauten Handelshemmnisse stehen lassen. In der Umweltpolitik hingegen will er einiges ändern und zwei Billionen Dollar in die Förderung sauberer Energie investieren. 01:26 Video Joe Bidens Agenda Aus Tagesschau vom 20.01.2021. abspielen