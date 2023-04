Die Gewerkschaften in Deutschland haben sich mit Bund und Gemeinden geeinigt.

Angestellte des öffentlichen Diensts bekommen mehr Geld.

Damit enden lange Verhandlungen.

Monatelang kämpfte der öffentliche Dienst für mehr Lohn. Jetzt haben sich alle Parteien auf einen Kompromiss geeinigt. Die rund 2.5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst bekommen angesichts der hohen Inflation deutlich mehr Geld.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser verkündete die Einigung vor den Medien in Potsdam: «Wir sind den Gewerkschaften so weit entgegengekommen, wie wir es in der schwierigen Haushaltslage noch verantworten können». Bereits vor der vierten Runde der Verhandlungen zeigte sich Faeser optimistisch, dass ein Kompromiss gefunden werden kann. Die Innenministerin forderte eine angemessene Bezahlung.

Verdi-Chef Frank Werneke zufolge ging die Gewerkschaft an die Schmerzgrenze: «Mit unserer Entscheidung, diesen Kompromiss einzugehen, sind wir an die Schmerzgrenze gegangen.»

Sonderzahlungen und mehr Lohn

Ab März 2024 soll es für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst ein Lohnplus von 200 Euro sowie anschliessend 5.5 Prozent mehr Lohn geben. Sollte dabei insgesamt keine Erhöhung um 340 Euro erreicht werden, wird der betreffende Betrag auf diese Summe gesetzt. Zudem erhalten die Angestellten steuer- und abgabefreie Sonderzahlungen von insgesamt 3000 Euro. Diese Zahlungen werden in verschiedenen Raten bis zur Lohnerhöhung im März 2024 ausgezahlt.

Die Erhöhung der Löhne stellt die Gemeinden vor Herausforderungen. Die zusätzlichen Kosten auf Basis des Schlichtungsvorschlags wurde vor den Verhandlungen auf 17 Milliarden Euro beziffert. Der gefundene Kompromiss basiert auf diesem Schlichtungsvorschlag. Insgesamt hat die neue Vereinbarung eine Laufzeit von 24 Monaten.