In der Nacht hat es in einem Umspannwerk in London gebrannt. Der Flugbetrieb wurde am Abend langsam wieder aufgenommen.

Darum geht es: Die Hauptstromversorgung des Flughafens Heathrow ist unterbrochen. Ein Feuer in einem Umspannwerk ist der Grund dafür. Rund 1300 Flüge sind gemäss Angaben von Nachrichtenagenturen betroffen.

Die Folge: Wenn der Flughafen keinen Strom hat, hat er kein Licht, keine Pistenbeleuchtung und keine Flugüberwachung. «Aus Sicherheitsgründen hat man deshalb den ganzen Flughafen geschlossen», sagt SRF-Grossbritannien­korrespondent Patrik Wülser.

Notstrom nicht für alles: Zwar gebe es durchaus eine Notstromversorgung, so die Aviatik-Expertin und Chefredaktorin von «Aero-Telegraph», Laura Fromberg. Doch dieser Flughafen brauche sehr viel Strom. Es sei unmöglich, einen Flughafen dieser Grösse mit Notstrom zu betreiben.

Legende: Rund 1300 Flüge sind in Heathrow betroffen. Keystone/ KIN CHEUNG

Einer der grössten Flughäfen weltweit: Pro Tag finden rund 1300 Flüge von und nach Heathrow statt, es ist einer der grössten Flughubs weltweit. Wie Fromberg sagt, sind von dem Ausfall mindestens 145'000 Reisende betroffen. «Allein bei der Swiss sind es schon 2000», sagt sie. Für die Fluggesellschaften sei es nicht einfach, die Ausfälle zu managen, da viele Passagierinnen und Passagiere in Heathrow umsteigen.

Ein Kabel genügt: Wenn ein Umspannwerk aussteigt, wird der ganze Flughafen lahmgelegt. «Wieso der ganze Flughafen an einem einzigen Kabel hängt, wird sicher in der nächsten Zeit in Grossbritannien noch diskutiert werden», sagt Patrick Wülser, SRF-Gross­britannien­korrespondent.

Stromausfall nachts: «Es war gewissermassen Glück im Unglück, dass der Stromausfall in der Nacht stattfand. Die Landewelle in Heathrow beginnt um fünf Uhr morgens.» Deshalb sei auf dem Flughafen noch nicht so viel los gewesen, so Fromberg.

Legende: Keine Flüge, keine Leute: leere Halle in Heathrow Keystone/TOLGA AKMEN

Flüge umgeleitet: 120 Flugzeuge, die im Anflug waren, mussten quasi umdirigiert werden. Je nachdem, wie nahe ein Flugzeug schon bei Heathrow ist, kehrt es entweder an die Abflugdestination zurück oder landet auf einem anderen Flughafen. Der müsste nicht zwingend in Grossbritannien sein, sagt Fromberg. Zum Beispiel sei eines der Flugzeuge anstatt in Heathrow in Wien gelandet.

Dauer des Ausfalls: Es gehe darum, das ganze System langsam wieder hochzufahren, sagt Laura Fromberg. Es sei durchaus möglich, dass es auch an anderen Tagen noch Ausfälle und Verspätungen von Flugzeugen gebe. Nach dem Totalausfall wurde der Flugbetrieb am Freitagabend wieder langsam aufgenommen. Prioritäten hätten zuerst Flüge aus Europa, die während des Tages nicht in Heathrow landen konnten, hiess es.