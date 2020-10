Kirgistans Staatschef Sooronbai Dscheenbekow hat nach tagelangen Protesten den Ausnahmezustand über die Hauptstadt Bischkek verhängt.

Zudem bietet Dscheenbekow seinen Rücktritt an. Es müsse jedoch zunächst ein neues Kabinett gewählt werden, so der Präsident.

Dscheenbekow hat die Regierung entlassen. Damit akzeptiert er den Rücktritt von Ministerpräsident Kubatbek Boronow.

Nach Tagen der Unruhen gibt der kirgisische Präsident Sooronbai Dscheenbekow bekannt, dass er bereit sei, von seinem Amt zurückzutreten, sobald eine neue Regierung gebildet wurde. Der Rücktritt solle dazu beitragen, dass das Machtvakuum im zentralasiatischen Land gefüllt werde. «Ich fordere alle politischen Kräfte auf, den Frieden und die Ruhe im Land aufrechtzuerhalten und das Volk nicht zu spalten», sagte er zudem.

Gemäss einem in der Hauptstadt Bischkek veröffentlichten Dekret hat Dscheenbekow die Regierung entlassen. Er akzeptiert damit den Rücktritt des Ministerpräsidenten Kubatbek Boronow. Dieser hatte zu Beginn der Woche mit dem Räumen seines Postens auf die Ausschreitungen reagiert. Mehrere Oppositionelle beanspruchen nun die Macht.

Seit Tagen herrschen heftige Proteste in Kirgistan. Auch am Freitag versammelten sich in der Hauptstadt wieder Tausende Menschen. Die Demonstrierenden fordern eine Neuwahl und den Rücktritt des Präsidenten. Das Parlament will ein Amtsenthebungsverfahren anstreben.

Grund für die Ausschreitungen waren Vorwürfe der Wahlfälschung. Zwei dem Präsidenten nahestehende Parteien wurden gewählt. Elf andere Parteien akzeptierten dieses Ergebnis jedoch nicht.

Ausgangssperren nach Protesten in der Hauptstadt

Gegner der Regierung stürmten am Dienstag das Regierungsgebäude in der Hauptstadt Bischkek. Auch in weiteren Städten wurde demonstriert. Die Wahlkommission annullierte daraufhin das Ergebnis der Wahlen. Ein neuer Termin soll bis Anfang November festgelegt werden.

Am Freitag hat Staatschef Dscheenbekow nun schärfere Sicherheitsmassnahmen für die Hauptstadt Bischkek verhängt. Laut einem Dekret gelten vorerst bis zum 21. Oktober Ausgangssperren, zudem sollen Soldaten stationiert werden.