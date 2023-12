In der serbischen Hauptstadt Belgrad ist es an Heiligabend zu schweren Zusammenstössen zwischen Demonstrierenden und der Polizei gekommen.

Protestierende hatten versucht, den Sitz der lokalen Wahlkommission im Belgrader Rathaus zu stürmen. Die Polizei setzte Reizstoffe ein. 30 Polizisten und über 30 Zivilisten wurden verletzt.

Die Demonstrierenden fordern eine Annullierung der Parlaments- und Gemeindewahlen von vor einer Woche.

Eine Woche nach den Parlamentswahlen in Serbien gingen auch am Sonntagabend Tausende Menschen auf die Strasse. Die Anhänger und Anhängerinnen der serbischen Opposition demonstrierten gegen mutmasslichen Wahlbetrug und forderten eine Annullierung der Wahl. Es war der siebte Protest in Folge.

Einsatzkräfte der Polizei setzten Reizstoffe gegen die Demonstranten ein. Erst gegen 22 Uhr konnte die Polizei die Demonstrierenden vom Rathaus zurückdrängen. Zwei Polizisten seien schwer verletzt worden, teilte Polizeichef Ivica Ivkovic mit. Er kündigte weitere Festnahmen an. Die Oppositionsparteien warfen der Polizei übermässige Gewalt vor. In sozialen Netzwerken kursierten Aufnahmen von Polizisten, die Männer in Strassen in der Nähe des Belgrader Rathauses verprügelten. Die Opposition will die Proteste fortsetzen.

1 / 5 Legende: In Belgrad ist es zum siebten Mal in Folge zu Protesten gekommen. (Bild der Proteste in Belgrad vom 24. Dezember 2023) REUTERS / Marko Djurica 2 / 5 Legende: Die Opposition spricht von klarem Wahlbetrug und fordert eine Annullierung der Parlaments- und Gemeindewahlen von vor einer Woche. (Bild der Proteste in Belgrad vom 24. Dezember 2023) REUTERS / Marko Djurica 3 / 5 Legende: Mit Metallstangen und Steinen versuchten die Demonstrierenden, ins Belgrader Rathaus einzudringen. (Bild vom 24. Dezember 2023) REUTERS / Marko Djurica 4 / 5 Legende: Die Einsatzkräfte der Polizei verbarrikadierten das Belgrader Rathaus. (Bild vom 24. Dezember 2023) REUTERS / Marko Djurica 5 / 5 Legende: Die serbische Polizei war in Belgrad mit einem Grossaufgebot vor Ort. (Bild vom 24. Dezember 2023) REUTERS / Marko Djurica

Die Kritik der Demonstrierenden richtete sich auch an den serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic. Bei den vorgezogenen Parlaments- und Kommunalwahlen in vielen Städten, darunter Belgrad, hatte dessen Partei, die serbische Fortschrittspartei SNS, Siege errungen. In der Hauptstadt Belgrad fiel deren Erfolg am 17. Dezember aber knapp aus. Dieser sei nur durch massiven Betrug zustande gekommen, kritisiert die Opposition.

Berichte über Unregelmässigkeiten

Eine internationale Wahlbeobachtungsmission erklärte, die Regierungspartei SNS von Präsident Vucic habe sich durch Medienbeeinflussung und Unregelmässigkeiten bei der Stimmabgabe wie Stimmenkauf einen unfairen Vorteil verschafft. Auch Medien berichteten von zahlreichen Unregelmässigkeiten. So sollen unter anderem Autobusse Menschen aus dem serbischen Teil Bosnien-Herzegowinas zur Belgrader Arena gebracht haben, wo sie ihre Stimme abgegeben hätten, ohne wahlberechtigt gewesen zu sein. Vucic bestritt aber am Sonntag die Vorwürfe und erklärte, die Wahlen seien fair verlaufen.

Die serbische Oberstaatsanwaltschaft teilte am Samstagabend in Belgrad mit, dass ihr mehrere Verstösse gegen die Wahlordnung angezeigt worden seien, darunter auch das Vorkommnis in der Belgrader Arena.