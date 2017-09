TV-Sendung muss wegen Erdbeben abbrechen (unkomm.) 0:41 min, vom 19.9.2017

Ein starkes Erdbeben hat Mexiko erschüttert. Das Epizentrum lag rund 120 Kilometer südöstlich der Hauptstdt Mexiko-Stadt.

42 Menschen sollen laut Gouverneur Graco Ramírez im Bundesstaat Morelos gestorben sein. Weitere sieben Todesopfer hat es in anderen Regionen gegeben.

Das Beben hatte nach ersten Angaben eine Stärke von 7,1 auf der Richterskala.

Wegen der Stärke des Bebens werden noch viele weitere Opfer befürchtet. Ein dpa-Reporter berichtete von stark schwankenden Gebäuden in der Hauptstadt und Gasgeruch. Tausende verängstigte Menschen seien auf die Strassen und Plätze geflüchtet. Das Telefonnetz brach zusammen.

Auf Fernsehbildern waren verschüttete Menschen in Trümmern zu sehen. Mexikos Bürgermeister Miguel Ángel Mancera teilte nach Angaben der Zeitung «Reforma» mit, dass mindestens 20 Gebäude eingestürzt seien.

Die Universität von Mexiko-Stadt teilte via Twitter mit, dass alle Kurse und Veranstaltungen bis auf Weiteres ausfallen, um die Gebäude auf Schäden zu untersuchen. Auch Schulen suspendierten den Unterricht.

Am Jahrestag des verheerenden Bebens von 1985

Mit dem Beben wurden Erinnerungen an das Erdbeben vor genau 32 Jahren wach. Damals waren fast 10'000 Menschen ums Leben gekommen.

Mexiko befindet sich in einer der weltweit aktivsten Erdbebenzonen. Der Grossteil der Landmasse liegt auf der sich westwärts bewegenden nordamerikanischen Erdplatte. Unter diese schiebt sich die langsam nach Nordosten wandernde Cocosplatte. Der Boden des Pazifischen Ozeans taucht so unter die mexikanische Landmasse ab. Das führt immer wieder zu Erschütterungen an der Südküste Mexikos.