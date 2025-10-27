- In Nousseirat im Zentrum des Gazastreifens, wurde eine Schule für Kinder und Jugendliche wiedereingerichtet.
- Bei den dreien zuletzt von der Hamas übergebenen Leichnamen handelt es sich gemäss israelischen rechtsmedizinischen Untersuchungen nicht um die sterblichen Überreste von Geiseln.
- Israel greift trotz Waffenruhe erneut Ziele im Gazastreifen an.
- Weitere Berichte zur Lage in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Krieg.
- Gazastreifen: Eine Schule ist wiedereröffnet
- Demonstrierende blockierten Bahnhofsviertel in Sitten VS
- Protestantischer Bischof wirft Israel Völkermord vor
- Türkischer Aussenminister trifft Hamas-Gesandte in Istanbul
- Palästinensische Autonomiebehörde will sich einbringen
- Israel schickt Militärkonvoi auf syrisches Gebiet
- Vorschlag zum Status der Stabilisierungstruppe
- Israel: Tote waren keine Geiseln
- Huthis wollen 43 UNO-Mitarbeiter anklagen
- Türkei kündigt für Montag Gaza-Treffen muslimischer Staaten an
Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten
Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat zu einer humanitären Krise im Gazastreifen geführt. Wegen der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise in der Region und ruft erneut dringend zu Spenden auf.
Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Glückskette.
