- Die zuständige israelische Armeebehörde COGAT meldet die Öffnung des Übergangs Zikim für humanitäre Hilfe. Damit reagiert Israel auf internationalen Druck zur Versorgung Gazas.
- Im Gazastreifen ist eine grossangelegte Kampagne angelaufen, um Kinder gegen verhinderbare Krankheiten zu impfen. Allerdings hängen laut einem Unicef-Sprecher viele Spritzen an der Grenze fest.
- Der US-Gesandte Jared Kushner hat in Jerusalem Benjamin Netanjahu getroffen, teilte das Büro des israelischen Premierministers mit. Sie sprachen unter anderem über die Entwaffnung der Hamas.
Themen in diesem Newsticker
- Israels Armeeradio soll 2026 geschlossen werden
- Israel öffnet Grenzübergang Zikim für Hilfslieferungen
- G7-Aussenminister beraten Nahost-Friedensplan
- Macron und Abbas planen Komitee hin zu Palästinenserstaat
- Verletzte nach Siedlerangriff im Westjordanland
- Unicef: Einfuhr von Impfungen nach Gaza blockiert
- Zehntausende an Beerdigung von israelischem Soldaten
- Zürich: Linke fordern Geld für Behandlung von Kindern in Gaza
- Huthi-Rebellen wollen Angriffe eingestellt haben
- Leichte Verbesserung der Versorgung im Gazastreifen
Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten
Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat zu einer humanitären Krise im Gazastreifen geführt. Wegen der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise in der Region und ruft erneut dringend zu Spenden auf.
Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Glückskette.
