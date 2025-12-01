- Zwei Palästinenser wurden nach Angriffen auf Soldaten im Westjordanland von israelischen Streitkräften erschossen.
- Israels Ministerpräsident Netanjahu hat mit US-Präsidenten Trump über die Entwaffnung der Hamas und die Demilitarisierung des Gazastreifens gesprochen.
- Laut der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde sind im Gaza-Krieg bislang über 70'100 Menschen ums Leben gekommen.
- Weitere Berichte zur Lage in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Israel: Zwei palästinensische Angreifer im Westjordanland getötet
- Klage gegen Israel wegen Behinderung der Pressefreiheit
- Papst Leo beendet Friedensmission im Libanon
- Gewalt durch Siedler bedroht palästinensisches Dorf
- Netanjahu spricht mit Trump – weiteres Treffen möglich
- Papst würdigt Libanon als Beispiel für religiöse Koexistenz
- Trump fordert von Israel Zurückhaltung gegenüber Syrien
- Israel: Trump hat Netanjahu erneut nach Washington eingeladen
- «Unmittelbare Bedrohung»: Israel tötet Verdächtige in Gaza
- Netanjahu hat um Begnadigung gebeten
Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten
Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat zu einer humanitären Krise im Gazastreifen geführt. Wegen der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise in der Region und ruft erneut dringend zu Spenden auf.
Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Glückskette.
Krieg im Nahen Osten
Die Konflikte in Israel, im Westjordanland, im Gazastreifen und in Libanon halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg im Nahen Osten.
Quellen: Agenturen, SRF