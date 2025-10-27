- Inmitten der vereinbarten Waffenruhe ist bei einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen nach Angaben der palästinensischen Gesundheitsbehörden erneut ein Mann getötet worden.
- Israels oberste Militäranwältin Jifat Tomer-Jeruschalmi hatte am Freitag vor dem Hintergrund dieser Affäre ihren Rücktritt eingereicht.
- In Nousseirat im Zentrum des Gazastreifens, wurde eine Schule für Kinder und Jugendliche wiedereingerichtet.
Themen in diesem Newsticker
- Toter nach israelischem Luftangriff
- Netanjahu ärgert sich über veröffentlichtes Video
- Deutscher Bundespräsident in Kairo: «Nervöse Zuversicht»
- Gedenkenveranstaltung für Yitzhak Rabin in Tel Aviv
- Libanon: Vier Tote nach israelischem Angriff
- Gazastreifen: Eine Schule ist wiedereröffnet
- Demonstrierende blockierten Bahnhofsviertel in Sitten VS
- Protestantischer Bischof wirft Israel Völkermord vor
- Türkischer Aussenminister trifft Hamas-Gesandte in Istanbul
- Palästinensische Autonomiebehörde will sich einbringen
Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten
Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat zu einer humanitären Krise im Gazastreifen geführt. Wegen der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise in der Region und ruft erneut dringend zu Spenden auf.
Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden.
Quellen: Agenturen, SRF