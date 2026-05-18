Mögliche Vereinbarung zwischen USA und Iran sieht Kriegsende vor

Trump: Abkommen mit dem Iran «weitgehend» ausgehandelt

Auch Trump spricht von Annäherung mit Iran – und droht

Pakistan: Ermutigende Fortschritte bei Iran-Gesprächen

USA und Iran deuten Fortschritte bei Gesprächen an

Iran sichert Hisbollah Unterstützung zu

Israel und Hamas werfen sich Bruch der Waffenruhe vor

Frankreich verhängt Einreiseverbot gegen Israels Polizeiminister

Iran droht mit Reaktion auf Wiederaufnahme des Krieges