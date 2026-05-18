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Krieg in Nahost Bericht: Mögliche USA-Iran-Vereinbarung sieht Kriegsende vor

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18.05.2026, 06:17

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Themen in diesem Newsticker

  • Mögliche Vereinbarung zwischen USA und Iran sieht Kriegsende vor
  • Trump: Abkommen mit dem Iran «weitgehend» ausgehandelt
  • Auch Trump spricht von Annäherung mit Iran – und droht
  • Pakistan: Ermutigende Fortschritte bei Iran-Gesprächen
  • USA und Iran deuten Fortschritte bei Gesprächen an
  • Iran sichert Hisbollah Unterstützung zu
  • Israel und Hamas werfen sich Bruch der Waffenruhe vor
  • Frankreich verhängt Einreiseverbot gegen Israels Polizeiminister
  • Iran droht mit Reaktion auf Wiederaufnahme des Krieges
  • Pakistans Armeechef berät in Teheran mit iranischer Staatsspitze

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 21.5.2026, 19:30 Uhr

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