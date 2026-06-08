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Krieg in Nahost Der Libanon meldet Tote nach israelischem Angriff

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08.06.2026, 06:36

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Themen in diesem Newsticker

  • Iran meldet drei Tote nach israelischen Angriffen
  • Iran beschlagnahmt Vermögen von Kritikern
  • Angriffe auf Libanon: Hilferuf von christlichen Religionsführern
  • Israelische Armee: Hisbollah-Kämpfer in Israel erschossen
  • UNO-Generalsekretär alarmiert über neue Eskalation
  • Westliche Staaten mit Sanktionen gegen Siedler im Westjordanland
  • Iran meldet zwei getötete Luftabwehrsoldaten
  • Israelische Angriffe auf Tyros und Al-Sharqiyah im Libanon
  • UNO-Bericht kritisiert Gewalt durch israelische Siedler
  • Israel-UNO-Botschafter will Aufhebung von Netanjahus Haftbefehl

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 8.6.2026, 19:30 Uhr

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