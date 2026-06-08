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Krieg in Nahost Erneute Eskalation – Israel und Iran greifen sich gegenseitig an

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08.06.2026, 06:36

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Themen in diesem Newsticker

  • Grossbritannien fordert Iran und Israel zur Deeskalation auf
  • Trump hält trotz iranischer Angriffe an Verhandlungen fest
  • Israel schliesst Grenzübergänge zum Gazastreifen
  • Israel meldet neue Raketenangriffe aus Iran und Jemen
  • Iran greift laut Berichten «Terrorgruppen» im Irak an
  • Iran bestätigt israelische Raketenangriffe
  • Israel: Mehrere Militärziele im Iran angegriffen
  • Das waren die Geschehnisse im Nahost-Krieg vom Wochenende

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 6.6.2026, 19:30 Uhr

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