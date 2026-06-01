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Krieg in Nahost Iranische Luftangriffe auf Kuwait und Bahrain

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01.06.2026, 06:28

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Themen in diesem Newsticker

  • Bahrain verurteilt neue iranische Angriffe
  • Israel ruft Bewohner im Südlibanon zur Evakuierung auf
  • Libanon: Mehrere Soldaten bei israelischem Angriff getötet
  • Palästinensische Behörde: Kleinkind im Westjordanland getötet
  • Iran weist Vorwurf der Instrumentalisierung des Libanon zurück
  • Kuwait und Bahrain melden Angriffe
  • US-Militär: Abschuss von iranischen Drohnen
  • Französische Justiz ermittelt wegen «Folter» gegen Aktivisten
  • Beirut: Iran soll Libanon nicht als «Druckmittel» verwenden
  • Iran spricht von Warnschüssen auf US-Kriegsschiffe – US-Dementi

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 3.6.2026, 12:45 Uhr

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