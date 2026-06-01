Bahrain verurteilt neue iranische Angriffe

Israel ruft Bewohner im Südlibanon zur Evakuierung auf

Libanon: Mehrere Soldaten bei israelischem Angriff getötet

Palästinensische Behörde: Kleinkind im Westjordanland getötet

Iran weist Vorwurf der Instrumentalisierung des Libanon zurück

Kuwait und Bahrain melden Angriffe

US-Militär: Abschuss von iranischen Drohnen

Französische Justiz ermittelt wegen «Folter» gegen Aktivisten

Beirut: Iran soll Libanon nicht als «Druckmittel» verwenden