- Trotz einer geltenden Waffenruhe kommt es erneut zu israelischen Angriffen im Südlibanon. Sechs Menschen kommen dabei ums Leben.
- US-Aussenminister Marco Rubio hat sich bezüglich der diplomatischen Bemühungen für ein Ende des Iran-Kriegs vorsichtig optimistisch geäussert.
- Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheite (EDA) stellt 13.5 Millionen Franken für humanitäre Hilfe im Nahen und Mittleren Osten zur Verfügung.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Sechs Tote bei israelischen Angriffen im Südlibanon
- Pakistanischer Innenminister trifft Araghchi in Teheran
- Wegen Iran-Krieg: Ölpreis legt um zweieinhalb Prozent zu
- Libanon: Israel greift weiter Gesundheitseinrichtungen an
- Experten warnen vor rasantem Anstieg der Düngemittelpreise
- Israel tötet zwei Männer im Südlibanon
- US-Repräsentantenhaus stoppt Abstimmung zu Iran-Krieg
- Insider: Bisher keine Einigung zwischen Iran und USA
- Gaza-Repräsentant stellt UNO 15-Punkte-Plan vor
- Rubio zu Iran-Verhandlungen: «Es gibt einige gute Anzeichen»
Quellen: Agenturen, SRF