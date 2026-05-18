Sechs Tote bei israelischen Angriffen im Südlibanon

Pakistanischer Innenminister trifft Araghchi in Teheran

Wegen Iran-Krieg: Ölpreis legt um zweieinhalb Prozent zu

Libanon: Israel greift weiter Gesundheitseinrichtungen an

Experten warnen vor rasantem Anstieg der Düngemittelpreise

Israel tötet zwei Männer im Südlibanon

US-Repräsentantenhaus stoppt Abstimmung zu Iran-Krieg

Insider: Bisher keine Einigung zwischen Iran und USA

Gaza-Repräsentant stellt UNO 15-Punkte-Plan vor