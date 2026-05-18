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Krieg in Nahost Israelische Angriffe fordern sechs Tote im Südlibanon

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18.05.2026, 06:17

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Themen in diesem Newsticker

  • Sechs Tote bei israelischen Angriffen im Südlibanon
  • Pakistanischer Innenminister trifft Araghchi in Teheran
  • Wegen Iran-Krieg: Ölpreis legt um zweieinhalb Prozent zu
  • Libanon: Israel greift weiter Gesundheitseinrichtungen an
  • Experten warnen vor rasantem Anstieg der Düngemittelpreise
  • Israel tötet zwei Männer im Südlibanon
  • US-Repräsentantenhaus stoppt Abstimmung zu Iran-Krieg
  • Insider: Bisher keine Einigung zwischen Iran und USA
  • Gaza-Repräsentant stellt UNO 15-Punkte-Plan vor
  • Rubio zu Iran-Verhandlungen: «Es gibt einige gute Anzeichen»

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 21.5.2026, 19:30 Uhr

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