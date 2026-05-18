- Eine mögliche Absichtserklärung zwischen dem Iran und den USA sieht einem Agenturbericht zufolge ein Ende des Krieges an allen Fronten vor.
- Das iranische Aussenministerium sowie der US-Aussenminister Marco Rubio und US-Präsident Trump senden positive Signale bezüglich eines Abkommens.
- Irans Chefunterhändler und Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf warnt die USA vor einer Wiederaufnahme des Krieges.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Mögliche Vereinbarung zwischen USA und Iran sieht Kriegsende vor
- Trump: Abkommen mit dem Iran «weitgehend» ausgehandelt
- Auch Trump spricht von Annäherung mit Iran – und droht
- Pakistan: Ermutigende Fortschritte bei Iran-Gesprächen
- USA und Iran deuten Fortschritte bei Gesprächen an
- Iran sichert Hisbollah Unterstützung zu
- Israel und Hamas werfen sich Bruch der Waffenruhe vor
- Frankreich verhängt Einreiseverbot gegen Israels Polizeiminister
- Iran droht mit Reaktion auf Wiederaufnahme des Krieges
- Pakistans Armeechef berät in Teheran mit iranischer Staatsspitze
Quellen: Agenturen, SRF