- Die Schweiz und weitere Staaten rufen in einer gemeinsamen Stellungnahme Israel zur Einhaltung des Völkerrechts und zu ungehindertem humanitärem Zugang auf.
- Der Iran will die von den USA errichtete Seeblockade nach den Worten seines Chefunterhändlers Mohammad Bagher Ghalibaf durchbrechen.
- Das iranische Militär hat seine jüngsten Angriffe gegen Israel vorerst für beendet erklärt. Zugleich drohte Teheran aber mit härteren Angriffen, sollte Israel seine Attacken im Libanon fortsetzen.
- Israels Armee hatte zuvor Raketenangriffe aus dem Iran gemeldet. Israel griff daraufhin Ziele im Iran an.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Schweiz und weitere Staaten fordern humanitären Zugang zu Gaza
- Israel fängt Drohne aus dem Jemen ab
- Trump warnt Netanyahu vor Krieg gegen Iran im Alleingang
- Libanon: Fast 3500 Angriffe Israels während Waffenruhe
- Krieg treibt Energiekosten: EU zahlt Milliarden für Importe
- Iran: Neuer Sicherheitsgürtel von Hormus bis zum Roten Meer
- Verfahren gegen Ben-Gvir in Italien wegen Gaza-Hilfsflotte
- Libanons Präsident bietet Israel Gespräch zu Nichtangriffspakt an
- Irans Chefunterhändler: Werden US-Seeblockade durchbrechen
- Irans Fussballer erinnern mit Ansteckpins an getötete Kinder
Quellen: Agenturen, SRF