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Krieg treibt Energiekosten: EU zahlt Milliarden für Importe

Iran: Neuer Sicherheitsgürtel von Hormus bis zum Roten Meer

Verfahren gegen Ben-Gvir in Italien wegen Gaza-Hilfsflotte

Libanons Präsident bietet Israel Gespräch zu Nichtangriffspakt an

Irans Chefunterhändler: Werden US-Seeblockade durchbrechen