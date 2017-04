Die erste Runde der Wahl findet am 23. April statt, die Stichwahl zwischen den zwei stärksten Kandidaten am 7. Mai. Umfragen erwarten derzeit ein Duell zwischen Macron und Le Pen, für das Macron deutlich vorne liegt. Allerdings sind fast 40 Prozent der Wähler noch unentschieden. An dritter Stelle steht derzeit der durch eine Scheinbeschäftigungsaffäre angeschlagene Fillon, gefolgt von Linkspartei-Gründer Mélenchon und dem Sozialisten Benoît Hamon.