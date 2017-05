Die Staats- und Regierungschefs wollen am Nato-Gipfel verkünden, dass alle 28 Bündnisstaaten einmal jährlich darlegen, wie sie sich in Zukunft beim Thema Verteidigung engagieren wollen. US-Präsident Donald Trump drängt die Nato-Staaten auf eine «gerechtere» Lastenteilung und will das Bündnis deshalb auf höhere Verteidigungsausgaben einschwören. Dies werde denn auch der Kern von Trumps Botschaft auf dem Gipfeltreffen der Militär-Allianz in Brüssel am Nachmittag sein, kündigte US-Aussenminister Rex Tillerson an.