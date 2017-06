Putin-Gegner in Haft

Putins Erzfeind hat zum Protest aufgerufen und Tausende sind gekommen. Doch die Polizei hat brutal zurück geschlagen, wie David Nauer beobachtet hat.

SRF News: In ganz Russland sind Tausende auf die Strasse gegangen, um gegen die Regierung zu protestieren. Sie waren an der Demonstration in Moskau dabei. Wie ist sie abgelaufen?

David Nauer: Es war eigentlich keine richtige Demonstration geplant, sondern eher ein Massenspaziergang im Zentrum von Moskau, wo gleichzeitig ein Volksfest stattfand. Das führte zu ziemlich chaotischen Szenen. Als an dem Fest plötzlich ganz viele Leute aufgetaucht waren, wusste die Polizei nicht, ob es sich um normale Besucher oder Demonstrierende handelt. Das klärte sich erst, als die Leute Parolen zu rufen begannen. Es herrschte den ganzen Nachmittag ein ziemliches Durcheinander.

Worum ging es den Demonstranten genau?

Viele Teilnehmer waren sehr jung, also Studenten und auch Schüler. Offiziell war die Demonstration als Protest gegen die Korruption in den obersten Kreisen des russischen Staates angesagt. Viele Demonstrantinnen und Demonstranten, mit denen ich gesprochen habe, sagten aber auch, sie wollten einfach mehr Demokratie und vor allem ihren Präsidenten selber wählen können. Sie möchten im Kreml endlich eine Alternative zu Putin und seinem Team sehen, wie gerade die Jungen – zum Teil 17- und 18-Jährige – argumentierten. Sie kennen Russland nur unter Putin und wollen nun eine Veränderung.

Wie hat die Polizei reagiert?

Sie schien vom Massenaufmarsch zunächst überrascht, setzte dann aber massive Kräfte ein, die gewaltsam gegen die Demonstrierenden vorgegangen sind. Allein in Moskau sollen rund 600 Demonstranten festgenommen worden sein, in St. Petersburg angeblich noch mehr. Ich selber habe einige ziemlich brutale Festnahmen beobachtet. Es ist beeindruckend, welches Polizeiaufgebot der russische Staat da plötzlich aufgefahren hat. Die Repressionsmaschine funktioniert also, wenn sie muss.

Anti-Regierungsproteste in Russland

Was bedeutet Nawalnys Verhaftung für seine Kandidatur bei der Präsidentenwahl von nächstem Jahr?

Das ist schwer zu sagen. Es ist ja auch noch unklar, wie lange er in Haft bleibt. Ungewiss ist auch nach wie vor, ob er als Präsidentschaftskandidat überhaupt zugelassen wird. Mir scheint aber, dass er durch solche Aktionen wie heute bei seinen Anhängern zusätzlich an Popularität gewinnt. Nawalny beweist Mut, ist unerschrocken und auch kompromisslos. Eigentlich wäre heute eine legale Demo möglich gewesen, etwas ausserhalb des Stadtzentrums von Moskau. Nawalny aber wollte den Protest ins Herz der Hauptstadt tragen und seine Leute sind ihm dabei gefolgt. Sie mögen ihn gerade für seinen kompromisslosen Stil.

Das Gespräch führte Damian Rast.