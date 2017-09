US-Präsident Trump und die Uno

Aus Echo der Zeit vom 22.9.2017

An der Uno-Vollversammlung in New York stand US-Präsident Donald Trump im Rampenlicht. Das ist verständlich, aber doch eine krasse Überschätzung dessen, was ein amerikanischer Präsident innerhalb und ausserhalb der Uno bewirken oder verhindern kann.

Fredy Gsteiger