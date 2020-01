Das Virus: Eine aussergewöhnliche Häufung von Lungenentzündungen trat im Dezember 2019 in der Stadt Wuhan im Zentrum von China auf. Als Erreger wurde Anfang Januar 2020 ein neuartiges Corona-Virus identifiziert. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bezeichnet das neuartige Virus mit «2019-nCoV» (für 2019-novel Coronavirus). Gemäss Behördenangaben sind inzwischen über 10'000 Erkrankungsfälle mittels eines Labornachweises bestätigt. Rund 200 Patientinnen und Patienten sind bisher verstorben. Es besteht eine hohe Dunkelziffer, da nicht alle Erkrankten getestet wurden.

Legende: Das US-amerikanische Zentrum für Seuchenkontrolle und Prävention veröffentlichte am 31.01.2020 eine Illustration des 2019-nCoV (Corona-Virus). Keystone

Übertragung: Das Virus stammt ursprünglich von Tieren, wurde auf den Menschen übertragen, überträgt sich seither von Mensch zu Mensch und breitet sich weiter aus. Bislang ist es so, dass sich die meisten der aktuell erkrankten Personen zuvor in China aufhielten. Übertragungen ausserhalb Chinas haben sich bislang nur in Einzelfällen ereignet, so das Bundesamt für Gesundheit.

Ansteckungsgefahr: Das neuartige Corona-Virus ist nach Einschätzung von Experten nur beim direkten Kontakt mit Infizierten ansteckend. Also explizit nicht dann, wenn jemand nur die Türklinke anfasst, die vorher eine infizierte Person berührt hat. Die meisten Fälle betreffen nach wie vor die Millionen-Metropole Wuhan. Zurzeit noch unklar ist, wie rasch sich das Virus von Mensch zu Mensch verbreitet. Gemäss aktuellen Schätzungen kann eine bereits infizierte Person im Durchschnitt 1.5 bis maximal 4 noch nicht Infizierte anstecken. Bei einer saisonalen Grippe im Winter sind es rund 1.2 bis 1.4 Personen.

Symptome: Die Symptome der neuen Lungenerkrankung sind anfangs diffus und ähneln denen einer normalen Grippe. Später kommen Husten und Kurzatmigkeit dazu. Bei schweren Verläufen kann es im schlimmsten Fall zu einer Lungenentzündung kommen. Häufiger von einem schweren Erkrankungsverlauf betroffen sind vorwiegend ältere Menschen und Menschen mit einer chronischen Vorerkrankung, so das BAG. Bei Verdacht auf Ansteckung mit dem neuen Virus, bringt ein Test, den der Arzt anordnen kann, schnell Klarheit.

Gefährlichkeit: Bisher scheint das Virus weniger gefährlich zu sein, als SARS, das 2002/2003 grassierte und ebenfalls Lungenentzündungen auslöste. Die Zahl an Todesfällen liegt beim neuen Virus weit niedriger. Auch die Zahl der schweren Verläufe liegt weit niedriger. Mittlerweile sind zwar von dem Virus mehr Menschen betroffen als vor 17 Jahren bei der Sars-Pandemie. Damals wurde Sars nach WHO-Statistiken bei 8096 Menschen nachgewiesen. Doch die Anzahl Tote betrug damals 774, im Vergleich zu den bisher rund 200 Todesfällen durch den neuartigen Corona-Virus.

Legende: Leere Strassen in Wuhan, China, am 31.01.2020 Getty Images

Behandlung: Zum jetzigen Zeitpunkt steht keine spezifische Behandlung zur Verfügung. Die therapeutischen Möglichkeiten beschränken sich gegenwärtig auf die Behandlung und Linderung der vorliegenden Symptome. Falls eine Erkrankung vorliegt, muss die Patientin oder der Patient isoliert werden, so das Bundesamt für Gesundheit. Aktuell werden bei schwer erkrankten Personen auf der Suche nach einer spezifisch wirksamen Behandlung unter anderem verschiedene antivirale Medikamente angewendet.

Reisehinweise: Als «betroffenes Gebiet» gilt zurzeit China. Die WHO hat bislang keine Reisebeschränkungen ausgesprochen. Das BAG rät von Reisen in die Provinz Hubei ab und rät Reisenden bei übrigen Gebieten Chinas zu Vorsicht.