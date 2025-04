Die neuen US-Zölle von Donald Trump treten ab sofort in Kraft. Für Schweizer Produkte heisst das: Der Satz von 31 Prozent gilt. Wie die Zölle nun greifen und welche Schweizer Firmen sie schon spüren, weiss Wirtschaftsredaktorin Lucia Theiler.

Lucia Theiler Wirtschaftsredaktorin Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Lucia Theiler arbeitet als Wirtschaftsredaktorin bei SRF. Zuvor war sie unter anderem Leiterin der Wirtschaftsredaktion der Nachrichtenagentur sda. Theiler hat Betriebswirtschaft studiert. Hier finden Sie weitere Artikel von Lucia Theiler und Informationen zu ihrer Person.

Wie greifen diese Zölle jetzt?

Die Zölle bezahlen müssen eigentlich die Importeure, also amerikanische Geschäfte und Unternehmen, die die Ware bekommen. Das heisst, es steht dann ein höherer Prozentsatz für Zölle auf ihrer Rechnung. Aber wie die Firmen das in der Praxis handhaben – welche Firmen welche Kosten an wen weiter geben, das wird derzeit zwischen den Firmen verhandelt und ist ein bürokratischer Aufwand. Amerikanische Firmen können Preiserhöhungen an die Konsumentinnen und Konsumenten überwälzen oder selber bezahlen.

Ein Handelsexperte sagte mir, die amerikanischen Importeure müssten momentan mehr Cash, also flüssige Mittel parat haben als früher, um allenfalls diese höheren Rechnungen auch bezahlen zu können. Denn an den Zahlungsfristen und Bedingungen ändert sich ja nichts. Nicht betroffen sind übrigens die Schweizer Zollbehörden. Sie beschäftigen sich nicht mit Zöllen, die ein anderes Land draufschlägt, sondern nur mit den Zöllen, die die Schweiz verhängt. Aktuell werden Gespräche geführt. Der Bundesrat will keine Gegenzölle verhängen.

Was haben Schweizer Unternehmen getan, um sich vorzubereiten?

Ganz unterschiedlich. Viele waren in Kontakt mit ihren Abnehmern. Logistiker, die die Waren transportieren, sagten mir, sie hätten Druck gespürt, dass die Ware möglichst schnell verladen und transportiert werden muss, so dass noch möglichst viel vor der Zoll-Regelung ankommt. Das geht nicht überall. Containerschiffe sind beispielsweise 50 bis 60 Tage unterwegs und sie sind auch beladen mit Waren von ganz verschiedenen Händlern.

Legende: Für Schweizer Produkte hat US-Präsident Trump einen Zoll von 31 Prozent verhängt. KEYSTONE/Gaetan Bally

Welche Schweizer Firmen merken die hohen Zölle jetzt schon?

Generell betroffen sind – ausser Pharma – alle Branchen, also Lebensmittel wie Schokolade, Käse, Uhren, Maschinen, Kleider und so weiter. Das sind alles Branchen, die Waren in die USA exportieren. Generelle einfacher ist es für Schweizer Firmen, die auch in den USA produzieren und von da liefern können. Das sind aber die grossen Unternehmen, nicht die kleineren KMU. Inwiefern ihre amerikanischen Kunden ab heute reagieren – die Preise drücken oder sich ganz abwenden – das ist für viele wohl noch nicht klar. Aber der Tenor allgemein ist: Die Verunsicherung ist gross.

Welche Auswirkungen könnten Trumps angedrohte Zölle auf Pharmaimporte für die Schweiz haben?

Das wäre eine sehr grosse Belastung, für die Schweizer Wirtschaft insgesamt, denn 60 Prozent aller exportierten Waren in die USA sind Pharmaprodukte, also Medikament. Noch handelt es sich um eine Ankündigung und es besteht noch Hoffnung, dass es bei der Ankündigung bleibt.