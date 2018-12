Auf den Pariser Champs Elysées und in anderen Teilen Frankreichs haben sich «Gelbwesten» zu neuerlichen Protesten gegen die Regierung versammelt.

Nach Polizeiangaben standen in der französischen Hauptstadt etwas mehr als 1000 Demonstranten 8000 Sicherheitskräften gegenüber. Landesweit waren 69'000 Polizisten mobilisiert.

Bis zum Mittag seien 46 Menschen in Gewahrsam genommen worden, erklärte die Polizei. Am vergangenen Samstag waren es zur gleichen Zeit bereits 335 gewesen.

Insgesamt seien die Demonstrationen am fünften Protestwochenende bisher ohne gewalttätige Zwischenfälle verlaufen.

Es sei eine «schwächere Mobilisierung» zu beobachten, auch bei den gewaltbereiten Demonstranten, sagte eine Polizeisprecherin dem Fernsehsender BFMTV. Als Zeichen der Entspannung waren der Eiffelturm sowie der Louvre und andere Museen am Samstag geöffnet – anders als noch vor einer Woche. Auch die Cafés im Zentrum der Stadt waren wieder geöffnet.

Dagegen standen laut Medienberichten der Elysée-Palast, Amtssitz von Präsident Emmanuel Macron, das Hôtel Matignon, Amtssitz des Premierministers Édouard Philippe, die Nationalversammlung und das Innenministerium unter besonders starkem Polizeischutz.

Am letzten Wochenende zehn Mal mehr Demonstranten in Paris

Am vergangenen Wochenende hatten in ganz Frankreich nach offiziellen Angaben 136'000 Menschen demonstriert, allein in Paris waren es demnach 10'000. Es hatte zum Teil heftige Zusammenstösse zwischen Polizei und Demonstranten gegeben. Tränengas wurde eingesetzt, Autos und Barrikaden brannten.

Macron hatte zu Wochenbeginn als Reaktion auf die Proteste unter anderem eine Erhöhung des Mindestlohns verkündet. Die Regierung appellierte zudem an die Aktivisten, nach dem tödlichen Anschlag in Strassburg auf neue Kundgebungen zu verzichten.

Gemässigte «Gelbwesten» riefen danach zu einer «Ruhepause» und zum «Dialog» mit der Regierung auf. Der militante Teil der Protestbewegung erklärte die Zugeständnisse der Regierung dagegen für ungenügend und sah «keinerlei Zusammenhang» zu dem Vorfall in Strassburg. Die «Gelbwesten» fordern den Rücktritt Macrons sowie Steuersenkungen, höhere Renten und Löhne.