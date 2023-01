Zu einem zwingenden Teil soll Putins Ideologie auch zur Lehre an den Hochschulen Russlands werden. Grundzüge dieses neuen Fachs sind bereits bekannt, wie der russische Politologe Andrej Golesnikow sagt. Man werde die historischen Grundlagen des heutigen Systems betonen, die angebliche Effizienz der autoritären Herrschaft, den fast schon heiligen Charakter des Staates, und man werde auf russische Traditionen und die besondere Rolle der russisch-orthodoxen Kirche verweisen.

Eine erfundene, verlorene Zivilisation, die lediglich im Kopf und in der Seele von Putin und in den Köpfen seines engsten Umfelds existiert.

All das mit dem Ziel: Putins autoritäre Herrschaft und die Anwendung von Repression zu rechtfertigen, ebenso die Isolierung des Landes vom Westen, der angeblich in der Geschichte schon immer versucht haben soll, Russland anzugreifen und zu schwächen. Der renommierte Politologe Khaled Snikow sieht in dieser Ideologie eine radikale Abkehr von der Moderne hin zu einer Vergangenheit, die es so aber gar nie gab.

«Das ist eine erfundene, verlorene Zivilisation, die lediglich im Kopf und in der Seele von Putin und in den Köpfen und Seelen seines engsten Umfelds existiert. Es ist deren eigene, persönliche Ideologie.» Und an diese Ideologie scheine Putin tatsächlich zu glauben, so der Politologe.

Putins Weltsicht ist eine Mischung aus vor-sowjetischen und sowjetischen Ideen, kombiniert mit ultrakonservativen Werten.

Viele Jahre lang hätten die Analytiker gesagt, Putin habe keine Ideologie. «Seine Ideologie ist das Geld. Aber nun sehen wir, wie diese erfundene traditionelle Welt in Russland zur Wirklichkeit wird. Und das nur wegen Putins Weltsicht, die eine Mischung aus vor-sowjetischen und sowjetischen Ideen ist, kombiniert mit ultrakonservativen Werten», so Snikow.

Russland: Hauptsache, keine Verantwortung übernehmen

Diese persönliche Ideologie wolle Putin der russischen Gesellschaft aufzwingen. Doch lassen die Menschen in Russland das mit sich machen? Die Leute widersprächen nicht, sondern versuchten, sich so gut wie möglich anzupassen, sagt Golesnikow.

Überhaupt: Das vorherrschende Gefühl in der Gesellschaft sei Gleichgültigkeit. Der starke Mann an der Spitze des Staates wisse schon, was gut für das Land sei. Hauptsache, man müsse keine Verantwortung übernehmen. Auch wenn viele diese Ideologie an sich abperlen lassen werden, wie das auch zu Sowjetzeiten der Fall war: Manches wird wohl doch ins Bewusstsein der russischen Bevölkerung einsickern.