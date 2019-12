18:10

Spezielles Wahlsystem

Wie kann es sein, dass eine Partei eine Mehrheit der Sitze im Parlament erlangt – ohne die Mehrheit der Stimmen? Willkommen in Grossbritannien: Das politische System der Parlamentsabgeordneten (MP’s) macht es möglich. Das Parlament wird nach einem reinen Mehrheitssystem in Einerwahlkreisen gewählt. Wer in einem Wahlkreis mehr Stimmen holt als seine Mitbewerber, erhält einen Sitz im Parlament. Die Stimmen der unterlegenen Kandidaten verfallen, gehen also nicht an die Partei. Dadurch profitieren die grossen Parteien wie Konservative und Labour, kleinere Parteien haben nur geringe Chancen auf einen Sitz.