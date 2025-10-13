Der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften geht in diesem Jahr an den Wirtschaftshistoriker Joel Mokyr und die Wachstumsforscher Philippe Aghion und Peter Howitt.

Die Forscher wurden für Studien über innovationsgetriebenes Wirtschaftswachstum ausgezeichnet.

Der diesjährige Preis handle von Schöpfung und Zerstörung, sagte der Generalsekretär der Königlich-Schwedischen Akademie der Wissenschaften, Hans Ellegren, bei der Preisbekanntgabe auf dem Gelände der Stockholmer Universität SU.

Legende: Schöpfung und Zerstörung; Der Wirtschaftsnobelpreis geht an ein Trio für innovationsgetriebenes Wirtschaftswachstum. Keystone/ANDERS WIKLUND

Die drei Preisträger hätten es geschafft, innovationsgetriebenes Wirtschaftswachstum zu erklären, sagte er. Der in den Niederlanden geborene Wirtschaftshistoriker Mokyr, der die israelische und die amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt und an der Northwestern University in den USA forscht, erhält die eine Hälfte des Preises. Der Franzose Aghion, der sowohl in Frankreich als auch in Grossbritannien lehrt, teilt sich die andere Hälfte mit dem Kanadier Howitt von der amerikanischen Brown University.

In den letzten Jahren ging der Preis in die USA

2024 wurden drei Ökonomen aus den USA mit dem Preis geehrt: Daron Acemoglu, Simon Johnson und James Robinson erhielten die Auszeichnung «für Studien darüber, wie Institutionen entstehen und sich auf den Wohlstand auswirken». Schon 2023 ging der Wirtschaftsnobelpreis an die USA: an die Ökonomin Claudia Goldin für ihre Forschung zur Rolle von Frauen auf dem Arbeitsmarkt.

Im Gegensatz zu den Preiskategorien Medizin, Physik, Chemie, Literatur und Frieden geht der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften nicht auf das Testament des Dynamit-Erfinders Alfred Nobel (1833-1896) zurück, sondern wird seit Ende der 1960er Jahre von der schwedischen Zentralbank gestiftet.

Eine Million Euro Preisgeld

Wie alle weiteren Nobelpreisträger erhalten auch die Geehrten in der Wirtschaftskategorie ihre Auszeichnung traditionsgemäss und hochfeierlich am 10. Dezember, dem Todestag von Nobel. Auch das üppige Preisgeld beträgt dieselbe Summe wie bei den anderen Nobelpreisen: Es beläuft sich in diesem Jahr erneut auf elf Millionen schwedische Kronen pro Kategorie – umgerechnet entspricht das rund einer Million Euro.