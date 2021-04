Der ungelöste Machtkampf um die Kanzlerkandidatur von CDU und CSU geht in eine weitere Runde.

CSU-Chef Markus Söder hat seine Kandidatur als Spitzenkandidat für die Union bekräftigt.

Kurz zuvor zeigte sich CDU-Chef Armin Laschet zuversichtlich, dass es diese Woche zur Einigung mit Markus Söder komme.

Der CDU-Vorsitzende Armin Laschet und CSU-Chef Markus Söder liefern sich seit gut einer Woche eine erbitterte Auseinandersetzung um die Frage, wer von ihnen die Union als Spitzenkandidat in die Bundestagswahl im September führen soll. Eigentlich wollten sich die beiden bis Sonntag einigen. Die Gespräche verliefen aber ergebnislos.

Heute Montagabend will der CDU-Bundesvorstand nun in einer digitalen Sondersitzung über das weitere Vorgehen beraten. Seine Partei habe Söder zur Sitzung eingeladen, sagte Laschet. Söder lehnte die Einladung aber ab. «Ich will mich nicht einmischen», erklärte er.

Söder will CDU-Entscheidung akzeptieren

Söder erklärte zudem, er sei weiterhin bereit, die Kanzlerkandidatur der Union zu übernehmen, wenn er aus der CDU eine «breite Unterstützung» erhalte. Und: Die Entscheidung obliege jetzt allein der CDU. «Wir als CSU und auch ich respektieren jede Entscheidung», sagte er nach einer kurzfristig einberufenen Sitzung des CSU-Präsidiums.

Laschet seinerseits sagte, er werde in der CDU-Sitzung heute Abend einen Vorschlag machen, wie die Union den Streit auflösen könne. Ziel jeder Entscheidung müsse es sein, dass die Union die Bundestagswahl gewinne.

Die CSU ist die bayerische Schwesterpartei der CDU. Sie tritt nur im Bundesland Bayern an, die CDU nur in den übrigen 15 deutschen Bundesländern.

Im Bundestag bilden beide eine gemeinsame Fraktion, bei Bundestagswahlen stellen sie einen gemeinsamen Kanzlerkandidaten auf. Dieser wurde bislang üblicherweise im Konsens ermittelt.