Marius Borg Hoiby, Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit, wurde wegen des Verdachts der Vergewaltigung festgenommen, so eine Mitteilung der norwegischen Polizei.

Bereits im August wurde der 27-Jährige aufgrund schwerer Gewaltvorwürfe kurzfristig festgenommen.

«Geschlechtsverkehr mit einer Person, die bewusstlos oder aus anderen Gründen nicht in der Lage war, sich dieser Handlung zu widersetzen», heisst es in der Erklärung der Polizei zum Vorwurf gegen Marius Borg Hoiby. Der Stiefsohn von Kronprinz Haakon gehört zur norwegischen Königsfamilie, ist aber kein offizielles Mitglied des norwegischen Königshauses.

Legende: Marius Borg Hoiby ist der älteste Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit. Sein leiblicher Vater, Morten Borg, ist ein norwegischer Finanzanalyst. IMAGO/NTB ROY

Bereits Anfang August war Marius Borg Hoiby in Oslo wegen des Vorwurfs der Körperverletzung und der Sachbeschädigung festgenommen und am Tag darauf wieder freigelassen worden. Hoiby hatte damals eingeräumt, unter Alkohol- und Kokaineinfluss gegenüber seiner Freundin gewalttätig geworden zu sein. Seitdem wurden die Vorwürfe gegen Hoiby unter anderem um Misshandlung in engen Beziehungen mit zwei weiteren Frauen ausgeweitet. Dies stritt der 27-Jährige bisher ab.