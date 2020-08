Der russische Regierungskritiker Alexej Nawalny wurde nach einer möglichen Vergiftung in ein Spital in der sibirischen Stadt Omsk gebracht.

Er sei an ein Beatmungsgerät angeschlossen worden und sei nicht bei Bewusstsein, teilte seine Sprecherin mit.

Nawalnys Arzt versucht die Verlegung von dem Oppositionellen aus Sibirien nach Europa zu organisieren.

Er habe vor dem Flug von der sibirischen Stadt Tomsk zurück nach Moskau einen Tee zu sich genommen, darauf habe er sich rasch unwohl gefühlt. Nawalny sei auf dem Flug schlecht geworden, er habe angefangen zu schwitzen und schliesslich das Bewusstsein verloren. Diese Schilderungen stammen von seiner Sprecherin Kira Jarmysch, die auf der Reise dabei war.

Das Flugzeug mit dem 44-Jährigen an Bord sei daraufhin in der sibirischen Grossstadt Omsk notgelandet und Nawalny ins Spital gebracht worden. Er müsse beatmet werden.

Ich bin sicher, dass er absichtlich vergiftet wurde.

Die Sprecherin habe versucht, sich an Bord um ihn zu kümmern und ihn zu beruhigen. «Ich bin sicher, dass er absichtlich vergiftet wurde», sagte Jarmysch dem Radiosender Echo Moswky. «Dieser Zwischenfall ist der schwerste bisher», sagte sie weiter.

Jarmysch bringt den Vorfall mit anstehenden Kommunalwahlen in Russland im September in Verbindung. Derweil fordern erste Vertreter in Russland und der EU eine Untersuchung des Vorfalls.

Untersuchung des Vorfalls gefordert Textbox aufklappen Textbox zuklappen «Es besteht kein Zweifel, dass Nawalny wegen seiner politischen Position und seiner Tätigkeit vergiftet wurde», sagte Wjatscheslaw Gimadi, der Anwalt von Nawalnys Fonds zur Bekämpfung von Korruption. Er wolle eine Untersuchung durch das Ermittlungskomitee beantragen. Der Kreml betonte, dass es eine Untersuchung durch die Polizei geben werde, sollte sich der Verdacht auf eine Vergiftung bestätigen. «Die Behörden haben viele Kritiker», sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Agentur Interfax zufolge. «Wenn aber das Leben eines Staatsbürgers bedroht ist, dann ist das eine ernste Situation, die sowohl Ärzte als auch Ermittler ernst nehmen.» Der EU-Aussenbeauftragte Josep Borrell wünschte Nawalny eine schnelle und vollständige Erholung nach der möglichen Vergiftung. «Sollte sich das bestätigen, müssen die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden», twitterte Borrell.

Der leitende Arzt der Klinik bestätigte laut der russischen Nachrichtenagentur Tass, Nawalny befinde sich in einem ernsten, aber stabilen Zustand. Die Diagnose der Vergiftung wurde jedoch noch nicht bestätigt: «Eine Vergiftung ist eine von mehreren Diagnosen, die in Erwägung gezogen werden.» Die Tests liefen jedoch noch.

Auf den prominenten Anti-Korruptions-Kämpfer hatte es in der Vergangenheit schon Anschläge gegeben. So musste Nawalny vor einem Jahr während seiner Haftstrafe in einem Krankenhaus angeblich wegen eines Allergieschocks behandelt werden.

Nawalny betonte damals, dass er vergiftet worden sein könnte. In Russland waren mutmassliche Vergiftungen im politischen Milieu in der Vergangenheit immer wieder ein Thema.

Viele Feinde im Staatsapparat

«Natürlich gibt es noch keine Beweise, dass der Politiker wirklich vergiftet wurde. Aber, er wäre eben auch nicht der erste in Russland», meint SRF-Korrespondent David Nauer dazu. Das Umfeld von Nawalny vertraue den behandelnden Ärzten und dem Spital in Omsk wenig. Diese würden sich auffällig wortkarg geben und es sei bemerkenswert viel Polizei und angeblich sogar der Geheimdienst vor Ort: «Viele sagen, Nawalny müsse möglichst schnell für die Behandlung ins Ausland gebracht werden.»

Nawalny soll ins Ausland verlegt werden Textbox aufklappen Textbox zuklappen Alexej Nawalnys Arzt versucht die Verlegung von dem Oppositionellen aus dem Spital in Omsk nach Europa zu organisieren. Im Gespräch mit dem unabhängigen russischen Medium Meduza nennt der Arzt ein toxikologisches Zentrum in Hannover oder eine Klinik in Strassburg, welche infrage kommen würden. Laut dem Arzt war der Oppositionelle völlig gesund und eine Folgeerscheinung von mutmasslichen Vergiftungen in der Vergangenheit scheint aus seiner Sicht ausgeschlossen.

Wenige hätten sich so viele Feinde im russischen Staat gemacht wie Nawalny. «Er greift hohe Beamte und Politiker direkt an und bezichtigt sie der Korruption», sagt Nauer. Sogar vor Putin mache er nicht halt. Und Nawalny sei als Oppositionspolitiker erfolgreich, das mache ihn für manche wohl gefährlich: «Er hat Charisma, eine grosse, echte Anhängerschaft, und ihm gelingt es, die Opposition zu einen.»

Alexej Nawalny organisierte in den vergangenen Jahren in Russland immer wieder landesweite Proteste. Seinem Aufruf folgten dabei Zehntausende – vor allem junge Menschen.