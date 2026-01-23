Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen.

Mehrere US-Bundesstaaten haben wegen eines extremen Wintersturms den Notstand ausgerufen.

Der als «Monstersturm» bezeichnete Wetterkomplex soll über Tausende Kilometer hinweg Schnee, Eis und Kälte bringen.

Airlines streichen Flüge, und Schulen bleiben geschlossen, während Behörden zum Zuhausebleiben aufrufen.

Landesweit sind derzeit mehr als 315'000 Haushalte ohne Strom

Aus Furcht vor den Auswirkungen eines der vermutlich schwersten Winterstürme seit Jahren in den USA haben gemäss dem Sender ABC mindestens 18 Bundesstaaten den Notstand ausgerufen.

Die Massnahme gelte unter anderem für New York, Texas, Georgia, South Carolina, North Carolina, Virginia, Maryland, Louisiana, Arkansas, Tennessee, Alabama, Mississippi und Missouri, wie die Gouverneure der jeweiligen Bundesstaaten mitteilten.

Legende: In Teilen New Yorks schneit es bereits seit einigen Tagen stark. Keystone / CARA ANNA

Insgesamt sind rund 180 Millionen Menschen betroffen, wie der nationale Wetterdienst mitteilt. Die Lage sei vor allem in den südlichen Bundesstaaten kritisch.

«Das ist eine gefährliche Kombination aus viel Schnee und extrem niedrigen Temperaturen», sagte New Yorks Gouverneurin Kathy Hochul. Die erwartete Kälte könne «absolut tödlich» sein. In Teilen von Minnesota und North Dakota könnten die Temperaturen laut Wetterdienst auf minus 45 Grad Celsius fallen. Die Behörden riefen die Menschen auf, möglichst zu Hause zu bleiben und das Auto stehenzulassen.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 8. Maryland bereitet sich mit Streusalz auf gewaltige Schneemassen vor. Bildquelle: EPA / JIM LO SCALZO. 1 / 8 Legende: Maryland bereitet sich mit Streusalz auf gewaltige Schneemassen vor. EPA / JIM LO SCALZO

Bild 2 von 8. Meschen tätigen Hamsterkäufe, bevor der Sturm kommt: leere Regale im Bundestaat Virginia. Bildquelle: imago images / mpi34. 2 / 8 Legende: Meschen tätigen Hamsterkäufe, bevor der Sturm kommt: leere Regale im Bundestaat Virginia. imago images / mpi34

Bild 3 von 8. Auch in Washington D.C. sind die Regale vielerorts leer. Bildquelle: Reuters/Nathan Howard. 3 / 8 Legende: Auch in Washington D.C. sind die Regale vielerorts leer. Reuters/Nathan Howard

Bild 4 von 8. Ein Mann in St.Louis/Missouri trotzt der eisigen Kälte. Bildquelle: Reuters/Lawrence Bryant. 4 / 8 Legende: Ein Mann in St.Louis/Missouri trotzt der eisigen Kälte. Reuters/Lawrence Bryant

Bild 5 von 8. Autos bleiben im Schnee stecken und müssen wie hier in Tulsa/Oklahoma angeschoben werden. Bildquelle: Reuters/Eric Cox. 5 / 8 Legende: Autos bleiben im Schnee stecken und müssen wie hier in Tulsa/Oklahoma angeschoben werden. Reuters/Eric Cox

Bild 6 von 8. Die Strassen müssen von den Schneemassen befreit werden. (Oklahoma City). Bildquelle: Reuters/Nick Oxford. 6 / 8 Legende: Die Strassen müssen von den Schneemassen befreit werden. (Oklahoma City) Reuters/Nick Oxford

Bild 7 von 8. Die Strassen sind vereist und gefährlich zu befahren. (Dallas). Bildquelle: Keystone/Julio Cortez. 7 / 8 Legende: Die Strassen sind vereist und gefährlich zu befahren. (Dallas) Keystone/Julio Cortez

Bild 8 von 8. Viel Schnee heisst aber auch gute Bedingungen zum Schlittenfahren. Bildquelle: EPA / JIM LO SCALZO. 8 / 8 Legende: Viel Schnee heisst aber auch gute Bedingungen zum Schlittenfahren. EPA / JIM LO SCALZO Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Begleitet von heftigen Schneefällen und eisigen Winden werde sich der Sturm über eine Entfernung von rund 3000 Kilometern von New Mexico im Südwesten aus bis nach Maine im Nordosten ausbreiten, warnte der Wetterdienst. Medien sprachen von einem «Monstersturm».

Mit der Ausrufung des Notstands können die US-Bundesstaaten – falls notwendig – deutlich schneller Hilfsgelder und Personal mobilisieren. Zahlreiche Veranstaltungen wurden für die kommenden Tage landesweit abgesagt.

Flüge präventiv gestrichen

Fluggesellschaften haben vorsorglich Tausende Verbindungen abgesagt. Den Passagieren werde angeboten, kostenlos umzubuchen, heisst es in Medienberichten. Sicherheitshalber hätten auch zahlreiche Schulen den Unterricht abgesagt.

Bis am Montag sind mehr als 13'000 Flüge gestrichen worden. So hat etwa die Lufthansa zahlreiche Flüge von und nach Nordamerika annulliert.

Swiss annulliert mehrere Flüge Box aufklappen Box zuklappen Auch die Schweizer Fluggesellschaft und Lufthansa-Tochter Swiss hat mehrere Flüge vorsorglich gestrichen. Man beobachte die Situation und werde bei Bedarf weitere Anpassungen am Flugprogramm vornehmen, hiess es am Freitagabend auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Am Wochenende werde es an mehreren Flughäfen an der US-Ostküste sowie in Kanada zu Verspätungen oder Flugannullierungen kommen, teilte die Swiss weiter mit. Daher wurden für den Samstag zwei Flüge gestrichen – einer von Zürich nach Chicago und einer von Chicago nach Zürich. Für den Sonntag annullierte die Swiss zudem drei Flüge nach New York sowie einen Rückflug nach Zürich. Hinzu kommen Flüge von Zürich nach Boston, Newark und Washington D.C.. Und auch für den Montag wurden fünf Flüge gestrichen: je einer von New York nach Zürich und Genf, je einer von Newark und Boston nach Zürich sowie einer von Washington nach Zürich. Man bedauere die Unannehmlichkeiten für die betroffenen Passagiere sehr, teilte eine Swiss-Sprecherin agemäss Keystone-SDA weiter mit. Die Fluggäste würden direkt informiert und bei Bedarf bei der Umbuchung auf alternative Reiseoptionen unterstützt.

An zahlreichen weiteren Flughäfen im Westen, Süden und Norden des Kontinents sei am Sonntag noch mit vereinzelten Verspätungen zu rechnen. Die betroffenen Fluggäste würden über die Ausfälle und alternative Reisemöglichkeiten informiert.

Stromausfälle in Texas und Louisiana

Vielerorts ist wegen des Sturms der Strom ausgefallen. Landesweit sind derzeit mehr als 315'000 Haushalte ohne Strom, wie aus Angaben des Portals poweroutage.us hervorgeht. Stark betroffen sind demnach unter anderem die Bundesstaaten Mississippi, Louisiana und Texas.