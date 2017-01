Russland hat Edward Snowdens Aufenthaltserlaubnis um zwei Jahre verlängert. Die bisherige Aufenthaltsgenehmigung des früheren US-Geheimdienstmitarbeiters war bis August 2017 gültig. Snowden lebt nach seiner abenteuerlichen Flucht aus den USA seit Juni 2013 an einem geheimen Ort in Russland. Die USA fordern die Auslieferung wegen Geheimnisverrats. Dem 33-Jährigen droht in den USA eine Haftstrafe.