Die Anti-IS-Koalition hat mit der Militäroperation zur Befreiung des Westteils der irakischen Stadt Mossul begonnen. Allerdings wird die Befreiungsarmee dort auf heftigen Widerstand treffen – die Terrormiliz IS betrachtet Mossul als seine Hochburg.

Die irakischen Streitkräfte haben mit dem Sturm auf West-Mossul begonnen.

Offenbar soll die Anti-IS-Allianz in West-Mossul bereits einzelne Areale eingenommen haben. Diese befinden sich einige Kilometer ausserhalb des eigentlichen Stadtgebietes.

Die Vereinten Nationen schätzen, dass sich im Westteil der Stadt rund 750'000 Zivilisten befinden – die Hilfsorganisation Save the Children spricht von 350'000 Kindern, die in West-Mossul in der Falle sitzen.

Die Anti-IS-Koalition rechnet im Ostteil der irakischen Stadt mit massiven Widerstand der Terrormiliz IS.

Einschätzungen von SRF-Korrespondent Pascal Weber

Mit Unterstützung einer internationalen Koalition gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) haben die irakischen Streitkräfte eine Offensive auf den belagerten Westteil der Stadt Mossul gestartet. «Unsere Truppen beginnen mit der Befreiung der Bürger vom Terror des IS», sagte Ministerpräsident Haider al-Abadi in einer Fernsehansprache.

Die irakischen Truppen, unter ihnen Bundespolizisten und Elitekräfte des Innenministeriums, eroberten zehn Dörfer im Süden Mossuls und rückten auf den Flughafen der Stadt vor, der im Südwesten liegt. Die internationale Anti-IS-Koalition zählt rund 9000 Soldaten, darunter die Hälfte aus den USA.

Hilfe der Anti-IS-Koalition

Der Fluss Tigris trennt Mossul in einen östlichen und einen westlichen Teil. Nachdem sie Mitte Oktober eine Militäroffensive gestartet hatte, brachte die irakische Armee den Ostteil vor knapp einem Monat mit Hilfe der internationalen Anti-IS-Koalition und kurdischer Peschmerga-Kämpfer wieder unter ihre Kontrolle.

Der westliche Teil von Mossul ist kleiner, aber dichter besiedelt als der Osten. Experten und Journalisten erwarten daher eine langwierige Militäroperation. Die irakische Luftwaffe hat Millionen Flugblätter abgeworfen, um die Bevölkerung vor der Offensive zu warnen.

Es braucht auch politische Lösungen

«Es ist schwer vorstellbar, was es wirklich heisst, gegen den IS in dicht besiedeltem Gebiet zu kämpfen», sagt SRF-Korrespondent Pascal Weber, der vor wenigen Tagen mit dem irakischen Militär in Mossul unterwegs war. Er rechnet mit einem verlustreichen Kampf, mit vielen zivilen Opfern.

«Den IS kann man nur besiegen, wenn man auch eine politische Lösung gegen die Terrormiliz findet. Eine Lösung, welche die Ursachen des Terrors bekämpft», sagt Weber. Das beträfe sowohl den Irak aus auch Syrien.