21:00 Details zu den Angriffen Die SDF berichtet von mindestens 25 türkischen Luftangriffen. Ziele waren nach türkischen Angaben Waffendepots der Kurdenmiliz YPG. Von syrischer Seite schlugen türkischen Angaben zufolge sechs Raketen auf türkischem Boden sein. Sie beschädigten Häuser in der Stadt Ceylanpinar. 00:14 Video Türkischer Militärkonvoi im Grenzgebiet von Syrien Aus News-Clip vom 09.10.2019. abspielen

20:37 Neue Berichte über Opfer In den ersten Stunden nach Beginn des türkischen Angriffs auf die Kurden im Norden Syriens sind nach Berichten von Aktivisten mindestens 15 Menschen getötet worden, darunter acht Zivilisten. Unter den zivilen Opfern seien auch zwei Kinder, erklärte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Mittwoch. Bei den anderen Toten handele es sich um Kämpfer der von Kurden angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF). Die Menschenrechtler berichteten zudem von mehr als 40 Verletzten, darunter 13 Zivilisten.

20:26 EU fordert Ende der Offensive Die EU-Staaten fordern den Abbruch der Militäroffensive in Nordsyrien. «Erneute bewaffnete Auseinandersetzungen im Nordosten werden die Stabilität in der ganzen Region weiter untergraben, das Leiden der Zivilisten verschlimmern und zusätzliche Vertreibungen provozieren», teilte Brüssel in einer Mitteilung mit. Die unilateralen Handlungen der Türkei gefährdeten zudem die Erfolge der internationalen Koalition gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Die EU-Staaten machten zudem deutlich, dass sie eine Zwangsumsiedlung von Syrien-Flüchtlingen in eine sogenannte «Sicherheitszone» in Nordsyrien nicht akzeptieren würden. Wo die Rechte der örtlichen Bevölkerung ignoriert würden, werde es auch keine Stabilisierungs- und Entwicklungshilfe geben, heisst es in der von der EU-Aussenbeauftragten Federica Mogherini verschickten Erklärung. Nach Angaben von Diplomaten hatten die Mehrheit der EU-Staaten die Türkei eigentlich bereits vor dem Start der Militäroffensive mit einer EU-Erklärung vor den möglichen Folgen warnen wollen. Der Plan sei aber letztlich an der zunächst fehlenden Zustimmung von Ungarn gescheitert, hiess es. Dies habe viel Unmut ausgelöst.

20:16 Pascal Weber: Ohne Schutz dürften die Kurdengebiete kaum verteidigt werden können «Das bisherige Vorgehen der Türkei zeigt, dass es Erdogan darum gehen dürfte, die beiden Gebiete zu kontrollieren, die von einer arabischstämmigen Bevölkerungsmehrheit bewohnt wird,» erklärt SRF-Nahostkorrespondent Pascal Weber. Gleichzeitig hoffe er, dass die kurdischen Minderheiten aus diesen Gebieten fliehen würden. Die Kurden hätten nichts entgegenzusetzen, solange die Kurden der türkischen Luftwaffe ausgesetzt seien. «Die Kurden haben gehofft, dass die USA der Türkei die Nutzung des Luftraumes verbietet.» Dies sei aber nicht geschehen und daher sei es kein Wunder, dass sich die Kurden an Moskau gewandt hätten. Ohne Schutz dürfte eine Verteidigung der Kurdengebiete schwierig werden. Von Moskau erwarten die syrischen Kurden eine Vermittlerrolle im Dialog mit Machthaber Bashar al-Assad. Sie hoffen, dass Russland die Rolle des Unterstützers und Garanten übernehmen werde, erklärte die halbautonome Verwaltung der syrischen Kurden. 02:13 Video Pascal Weber: «Erdogan hofft auf Flucht der Kurden» Aus News-Clip vom 09.10.2019. abspielen

19:28 UNO-Sicherheitsrat tagt am Donnerstag Der UNO-Sicherheitsrat in New York will sich am Donnerstag des Themas annehmen. Deutschland habe im Auftrag der fünf EU-Mitgliedsländer des Rates – neben Deutschland sind das Polen, Belgien, Frankreich und Grossbritannien – beantragt, dass das Thema in einer Sitzung des Gremiums angesprochen werde, hiess es in New York aus Diplomatenkreisen. Legende: Reuters / archiv

19:23 SDF-Truppen stoppen Kampf gegen den IS Die von Kurden angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) stoppten als erste Reaktion auf die türkischen Angriffe sämtliche Operationen gegen die IS-Terrormiliz. Die SDF-Truppen konzentrierten sich nun darauf, sich der türkischen Offensive entgegenzustellen, hiess es aus kürdischen Sicherheitskreisen. «Alle Kräfte der SDF sind in den Gebieten nahe der Grenze zur Türkei mobilisiert worden.»

19:20 Trump goutiert Angriff nicht US-Präsident Donald Trump hat den Einmarsch der Türkei in Nordsyrien kritisiert. «Die Vereinigten Staaten befürworten diesen Angriff nicht und haben der Türkei deutlich gemacht, dass diese Operation eine schlechte Idee ist», hiess es in einer Mitteilung Trumps. Der Präsident verteidigte erneut seine Entscheidung, US-Truppen aus dem syrischen Grenzgebiet zur Türkei abgezogen zu haben. Er habe immer deutlich gemacht, «dass ich diese endlosen, sinnlosen Kriege nicht kämpfen will – besonders jene, die den Vereinigten Staaten nicht nützen». Trump teilte weiter mit, die Regierung in Ankara habe zugesagt, Zivilisten und religiöse Minderheiten zu schützen und sicherzustellen, dass es nicht zu einer humanitären Krise komme. Man erwarte von der Türkei, dass sie sich an diese Zusagen halte. Die Türkei sei nun ausserdem verantwortlich dafür, dass die in Nordsyrien gefangen gehaltenen Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) weiter in Gefangenschaft blieben. Die Türkei müsste ausserdem sicherstellen, dass sich der IS nicht neu bilde. Legende: Keystone / Archiv

19:10 Berichte von ersten Toten Der Angriff auf nordsyrische Grenzorte forderte laute ersten Berichten die ersten Toten. Zwei Zivilisten seien bei einem türkischen Bombardement auf das Dorf Maschrafa umgekommen, twitterte der Sprecher der von der Kurdenmiliz YPG angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF), Mustafa Bali. Einige andere Menschen seien verwundet worden. Die Angriffe schienen sich zunächst vor allem gegen zwei, etwa 120 Kilometer von einander entfernt liegende Orte und deren Umland zu richten: Tall Abjad und Ras al-Ain. Ras al-Ain liegt gegenüber dem türkischen Ort Ceylanpinar in der südosttürkischen Provinz Sanliurfa. In Sanliurfa befindet sich die Kommandozentrale für die Offensive. Tall Abjad liegt nahe der türkischen Grenzstadt Akcakale.

19:06 Thomas Seibert: Erdogan verfolgt innenpolitisches Ziel «Die Türkei möchte im Nordosten Syriens eine sogenannte Sicherheitszone einrichten, in die Flüchtlinge aus der Türkei nach Syrien zurückgebracht werden können», erklärt Thomas Seibert, Journalist in Istanbul. Dieses Projekt werde von Experten angezweifelt, denn es werfe auch ethnische Fragen auf. Und: «Dieses Ziel ist vor allem innenpolitisch motiviert. Erdogan steht unter Druck, weil der Unmut in der Bevölkerung über die grosse Zahl syrischer Flüchtlinge im Land wächst. Er möchte seinen Wählern zeigen, dass er etwas tut, um die Syrer wieder nach Syrien zurückzubringen.» Audio Syrien – Türkei startet Militäroffensive gegen Kurden 04:02 min, aus Echo der Zeit vom 09.10.2019. abspielen. Laufzeit 04:02 Minuten.

19:03 US-Senator Graham: «Trump liess Kurden im Stich» Der demokratische Senator Chris Van Hollen teilte mit, die Arbeiten an einer parteiübergreifenden Resolution für Türkei-Sanktionen würden demnächst abgeschlossen. Van Hollen übte harsche Kritik an US-Präsident Donald Trump. Trump hatte US-Truppen aus dem nordsyrischen Grenzgebiet abgezogen und Erdogan damit den Weg für den Einmarsch geebnet. Kritiker werfen Trump vor, die Kurdenmilizen im Stich zu lassen, die die Verbündeten der US-Streitkräfte im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) waren. Graham – der eigentlich ein enger Vertrauter des republikanischen Präsidenten ist – schrieb: «Betet für unsere kurdischen Verbündeten, die von der Trump-Regierung schamlos im Stich gelassen wurden. Dieser Schritt stellt die Rückkehr des IS sicher.» Van Hollen meinte: «Der IS feiert Trumps Verrat.» Trump hatte argumentiert, er wolle die US-Truppen aus den «endlosen Kriegen» zurückziehen.

18:57 US-Senator Graham will Erdogan «einen hohen Preis zahlen lassen» Senatoren im US-Kongress bereiten eine parteiübergreifende Resolution für Sanktionen gegen die Türkei vor. Der republikanische Senator Lindsey Graham schrieb auf Twitter, er werde die Bemühungen im Kongress anführen, den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan «einen hohen Preis» zahlen zu lassen.

18:50 Kurdenmiliz YPG wehrt sich laut Anadolu Nach türkischen Medienberichten sind mehrere Geschosse aus Syrien in der Türkei eingeschlagen. Zwei Mörsergranaten seien aus der von der YPG kontrollierten Stadt Ras al-Ain in Nordsyrien abgefeuert worden und im Zentrum des türkischen Grenzbezirks Ceylanpinar eingeschlagen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Aus der weiter im Nordosten Syriens gelegenen Stadt Kamischli seien sechs Raketen abgefeuert worden. Sie seien im Zentrum des türkischen Grenzbezirks Nusaybin eingeschlagen. Verletzte gebe es nicht. Kamischli liegt im Nordosten Syriens und ausserhalb der Region, auf die die Türkei ihre Offensive zurzeit zu fokussieren scheint.

18:20 Nato-Generalsekretär Stoltenberg warnt vor einer Eskalation Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg warnte die Türkei vor einer weiteren Eskalation des Syrien-Konflikts. «Es ist wichtig, alle Handlungen zu vermeiden, die die Region weiter destabilisieren (...) und noch mehr menschliches Leid verursachen können», sagte der Norweger am Rande eines Treffens mit dem italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte in Rom. Er zähle darauf, dass die Türkei zurückhaltend agiere und sicherstelle, dass ihr Vorgehen in Nordsyrien verhältnismässig und massvoll sei. Der Bündnispartner Türkei sei von der Syrien-Krise ganz besonders betroffen und habe legitime Sicherheitsinteressen, räumte Stoltenberg ein. Zugleich dürfe man nicht die Erfolge gefährden, die man in Syrien im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) erzielt habe. «Der IS stellt für den Nahen Osten, für Nordafrika und für alle unsere Nationen weiter eine ernsthafte Gefahr dar», erklärte Stoltenberg. Er werde an diesem Freitag in Istanbul mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan über die Lage reden.

18:14 Seehofer: «Viele Regierungen haben ihre Probleme damit» Die Türkei warb in den vergangenen Wochen aggressiv für die sogenannte «Sicherheitszone» – und um Gelder für den Aufbau der Infrastruktur. Der deutsche Innenminister Horst Seehofer sagte: «Ich habe deutlich gesagt, dass es ja viele Regierungen gibt, unsere eingeschlossen, die da ihre Probleme haben.» Legende: SRF

17:52 Applaus im Parlament – Kritik der HDP Die pro-kurdische Oppositionspartei HDP hat den türkischen Militäreinsatz gegen die Kurdenmiliz YPG in Nordsyrien als «Besatzung» verurteilt. «Die Besatzung einer Region, in der mehr als 5 Millionen Menschen brüderlich zusammenleben, hat begonnen.» Sie warnte davor, dass die Terrormiliz IS sich wieder an der Grenze festsetzen werde. «Wir haben es Tausend Mal gesagt und sagen es wieder: Nein zum Krieg.» Alle anderen Parteien im Parlament unterstützten die Offensive jedoch, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Der Start des Einsatzes sei im Parlament verkündet worden. Daraufhin hätten Abgeordnete der Regierungspartei AKP, ihres Bündnispartners MHP und der nationalkonservativen Iyi-Partei applaudiert.

17:44 Marschmusik zum Offensiven-Beginn Die Türkei begleitet den Beginn ihrer Offensive gegen kurdische Milizen in Nordsyrien mit martialischer Musik – aus grossen Lautsprechern direkt an der Grenze. Der Sender Habertürk berichtete, im Grenzort Akcakale gegenüber der syrischen Stadt Tall Abjad würden Märsche aus ottomanischer Zeit in grosser Lautstärke gespielt. Der Ort Tall Abjad, der rund sechs Kilometer von Akcakale entfernt ist, ist laut kurdischen und türkischen Quellen Ziel von türkischen Angriffen vom Boden aus und aus der Luft. Die Gesundheitsbehörden bereiteten die Krankenhäuser vor. Auf manchen Dächern seien Scharfschützen zu sehen.

17:39 «Schlagt sie mit eiserner Faust» Die protürkische Nationale Armee, eine Rebellengruppe in Syrien, rief ihre Anhänger in einer Erklärung dazu auf, die YPG mit «eiserner Faust» zu schlagen. «Lasst sie die Hölle eures Feuers schmecken.» Zivilisten und Überläufer sollten aberverschont werden. Legende: Die Zivilbevölkerung flüchtet aus den umkämpften Gebieten. Keystone

17:32 Türkische Regierung informierte laut Verteidigungsministerium vorab Die türkische Regierung will die Bundesregierung und andere Staaten schon Stunden vor Beginn der Offensive gegen kurdische Milizen in Nordsyrien informiert haben. Deutschland, die USA, Russland, England, Frankreich und Italien sowie die Nato und das Generalsekretariat der Vereinten Nationen seien um 14.00 Uhr (Ortszeit) vorab in Kenntnis gesetzt worden, hiess es in einem Tweet des Verteidigungsministeriums. Um 16 Uhr begann die Offensive nach Angaben des Ministeriums. Kurze Zeit später berichteten türkische Medien über erste Luftangriffe auf syrische Grenzorte.

17:21 Oppositionsführer Kilicdaroglu hofft auf ein baldiges Ende der Offensive Der Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu schrieb auf Twitter, er hoffe auf ein schnelles Ende des Einsatzes: «Wir beten, dass unsere heldenhaften Soldaten die «Operation Friedensquelle» so bald wie möglich und erfolgreich abschliessen, ohne, dass ihnen auch nur die Nase blutet.»