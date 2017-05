Das Urteil der Richter ist eine Ohrfeige für die EU-Kommission. Schon der Entscheid, die Registrierung der Bürgerinitiative zu verweigern, erweckte den Eindruck, dass sie sich einer Debatte entziehen will. Das Urteil des Gerichts liest sich wie eine Belehrung in Sachen Demokratie: Die Richter argumentieren, dass die Bürgerinitiative die demokratische Mitsprache der Menschen in der EU allgemein stärken wolle. Das bedeute, dass sich die Bürger im gesamten Verlauf – etwa von Freihandelsverhandlungen – sollen einmischen können. Und nicht erst am Schluss. Die Richter stärken damit die Mitsprache in laufenden Verhandlungen und politischen Prozessen allgemein.