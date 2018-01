Türkei greift Kurden in Nordsyrien an

Türkische Kampfjets haben Angriffe auf die unter kurdischer Kontrolle stehende Region Afrin im Nordwesten Syriens gestartet.

Die «Operation Olivenzweig» zielt laut türkischen Angaben auf die kurdischen Kämpfern der YPG sowie auf die Terrormiliz Islamischer Staat (IS).

Damit eröffnet die Türkei eine neue Front im syrischen Bürgerkrieg, indem sie sich

direkt gegen kurdische Milizen stellt, die mit den USA verbündet sind.

Die Offensive solle die Bewohner der nordsyrischen Grenzregion von der «Unterdrückung durch Terroristen» befreien, erklärte der türkische Generalstab. Die Türkei mache dabei von ihrem Recht auf Selbstverteidigung Gebrauch.

« Die Afrin-Operation hat de facto im Feld begonnen. » Recep Tayyip Erdogan

am Samstag

Präsident Erdogan hat wiederholt erklärt, er werde die kurdischen Milizen in Afrin zerschlagen, durch die er die Sicherheit der Türkei bedroht sieht. Er betrachtet die YPG-Miliz als Schwesterorganisationen der verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei PKK, die in der Türkei seit Jahrzehnten für mehr Autonomie der Kurden kämpft.

Neue Front in Syrien – und bald eine Bodenoffensive?

Indem sich die Türkei direkt gegen mit den USA verbündete Milizen stellt, eröffnet sie im Bürgerkriegsland Syrien eine neue Front. Washington hatte die Türkei aufgefordert, sich auf den Kampf gegen den IS zu konzentrieren. Die US-Regierung sieht in der YPG-Miliz einen ihrer effizientesten Verbündeten im Kampf gegen den IS.

Dessen ungeachtet hatte die Türkei in den letzten Tagen an der Grenze zu Syrien Panzer und Artillerie zusammengezogen. Es wird mit einer unmittelbar bevorstehenden Bodenoffensive gerechnet.