In Venezuela wehren sich tausende Demonstranten gegen eine drohende Diktatur von Nicolás Maduro.

Die Opposition fordert Neuwahlen und macht Maduro für die schwere politische und ökonomische Krise des Landes verantwortlich. Sie fordert den Protest weiter zu verstärken.

Seit Anfang April kamen bei Protesten sieben Menschen ums Leben – am Mittwoch wurde ein Demonstrant mit einem Kopfschuss getötet. Die Opposition machte Milizen der Sozialisten dafür verantwortlich. An der Grenze zu Kolumbien wurde ausserdem eine 23-jährige Frau niedergeschossen.

Die Polizei setzte Tränengas ein, um Demonstranten auseinanderzutreiben.

Staatschef Maduro wirft den Regierungsgegnern und den USA vor, einen Staatsstreich zu organisieren.

Die Opposition in Venezuela will ihren Protest gegen Staatspräsident Nicolas Maduro noch weiter verstärken.

«Wenn heute Millionen auf die Strasse gegangen sind, müssen morgen noch mehr rausgehen», sagte der Oppositionsführer. Am Mittwochabend hatte es in ganz Venezuela Proteste gegeben.

Dabei kamen mindestens zwei Menschen ums Leben. Ein Demonstrant wurde am Mittwoch in der Hauptstadt Caracas von einem Schuss in den Kopf getroffen und kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, dort starb der 17-Jährige. Eine 23-jährige Frau wurde in der Stadt San Cristobal von regierungs-freundlichen Gruppen erschossen, welche die Protestierenden umzingelt hatten. Dies bestätigte der Bürgermeister der Stadt. Berichten zufolge wurden hunderte Demonstranten festgenommen.

Maduro kündigt militärische Massnahmen an

Nicolás Maduro, Nachfolger des 2013 verstorbenen Hugo Chávez, ist seit exakt vier Jahren im Amt. Die Opposition nannte den Marsch die «Mutter aller Demonstrationen». Wegen der Krise und der zunehmenden Gewalt hatten zuletzt tausende Menschen das Land verlassen und flüchteten vor allem in das Nachbarland Brasilien.

Am Dienstagabend hatte Maduro mitgeteilt, er habe den «Plan Zamora» aktiviert, um das Land vor einem «Putsch» zu schützen. Der Plan sieht militärische, politische und zivile Massnahmen zur Stärkung der nationalen Sicherheit vor.

Der Präsident kündigte die Stationierung von Soldaten im ganzen Land sowie die Stärkung regierungstreuer Milizen an. Jedes der 500'000 Mitglieder der Milizen brauche «ein Gewehr», um gegen eine mögliche «ausländische Intervention» vorzugehen, sagte Maduro.

Parlamentspräsident Julio Borges sagte, es sei an der Zeit, dass sich die Armee hinter «die Verfassung und das Volk» stelle.

Verteidigungsminister Vladimir Padrino López versicherte dagegen Maduro die «bedingungslose Loyalität» der Armee. Maduro rief zur Festnahme von Borges wegen «Aufrufs zum Staatsstreich» auf.